Besaras besvikelse: ”De fick ett läge och gjorde mål”

Hammarby föll tungt borta mot Halmstads BK.

Detta menar Bajen-kaptenen Nahir Besara är en stor besvikelse.

– Vi förlorade och det var ingen bra match, men vi gjorde det vi kunde, säger han till HBO Max.

Foto: Bildbyrån

Det blev inga tre poäng och fortsatt hopp om SM-guld för Hammarby. Istället blev det noll poäng borta mot Halmstads BK efter att Villiam Granath gjort matchens enda mål i den andra halvleken. Detta till bortalagets kapten, Nahir Besaras, besvikelse.

– Vad ska man säga? Vi förlorade och det var ingen bra match, men vi gjorde det vi kunde. Det var en svår plan att spela på och de fick ett läge och gjorde mål på det. Det var svårt att skapa lägen mot dem, säger Bajen-kaptenen Nahir Besara till HBO Max och fortsätter:

– Vi ville skapa mer än vad vi gjorde. Halmstad är samtidigt bra hemma och gjorde det tufft för oss, då de backade hem lågt och gick på kontringar. Samtidigt förväntar vi mer av oss själva.

Även om det ser tufft ut för Hammarby just nu betonar Besara att hans lag fortsatt är tvåa i allsvenskan.

– Vi blir bättre hela tiden. Vi ligger fortfarande tvåa, om någon säger något annat har de fel. Vi är fortfarande tvåa. Vi ligger där av en anledning, men samtidigt förväntar sig många mer av oss och vi förväntar oss också mer av oss själva.