STOCKHOLM. Han gick upp i delad ledning i den allsvenska skytteligan tillsammans med Gais Ibrahim Diabate genom en läcker frispark.

I slutet av matchen hade Nahir Besara chansen att gå upp i ensam ledning – men valde då att ge bort en straffspark till Sebastian Tounekti.

– Är man lagkapten handlar det inte bara om att ha en bindel runt armen, säger Bajen-kaptenen efter segern mot Öster.

Foto: FotbollDirekt/Bildbyrån

Förlust mot IK Sirius blev en 4-0-seger hemma mot Öster inför det stundande landslagsuppehållet. Detta med fyra olika målskyttar för ett Hammarby som höjde sig rejält jämfört med förra veckans match i Uppsala.

– En stabil seger, en bra första halvlek där vi kommer ut och visar vad vi vill stå för med hög press, anfall och allt möjligt. Jag tycker att vi ser ut så som vi ska göra i den första halvleken, säger Nahir Besara efter söndagens seger.

Med en tuff resultatrad (tre raka förluster bortsett från cupmatchen) var segern mot Öster en viktig sådan. Detta menar Besara som också berättar att hans lag hade samlat trupperna inför söndagens tillställning.

– Absolut. Jag sade det redan innan också men när man möter ett lag som, med fotbollsspråk, spelar för livet och att klara sig kvar krävs det att man presterar på ett annat sätt. Jag såg att Malmö spelade lika mot Degerfors och det är inte enkelt att slå de här lagen som spelar för livet. Det betyder mycket för dem och vi behöver komma in i matchen med inställningen att det betyder minst lika mycket för oss. Jag känner att vi tar matchen på fullt allvar även om Öster är i botten, men vi ville visa att vi är bra.

”Vi har snackat om att inte bry oss om dem”

Med dagens seger tar man ikapp de tre poäng man hade upp till Mjällby efter deras seger igår. Däremot menar lagkaptenen att det inte fanns någon form av uppgivenhet i laget gällande SM-guldstriden.

– Nej, vi har snackat om att inte bry oss om dem utan att fokusera på oss själva och på våra matcher.

Med ställningen 2-0 till Hammarby gjorde Frank Junior Adjei ner strax utanför boxen och gav de grönvita ett fint frisparksläge. Då klev 34-årige Nahir Besara fram och knorrade in bollen i det högra krysset.

– Den satt bra, konstaterar kaptenen med ett skratt.

Om valet att skjuta till höger, och kanske lura Öster-keepern Wallinder, berättar Besara att det var bestämt på förhand.

– Ja, jag hade sagt innan att jag kommer att skjuta bortre. Jag misstänkte att han skulle ta ett steg och tro att jag skjuter över muren, som jag har gjort den senaste tiden, men jag valde att skjuta i målvaktens hörn.

Varför valde Besara att gå miste om chansen till ensam skytteligaledning?

Med sitt frisparksmål gick Nahir Besara upp på 13 gjorda mål i allsvenskan 2025. Det innebär att han, tillsammans med Gais Ibrahim Diabate, leder skytteligan. I slutet av söndagens match hade Besara chans att kliva upp i ensam skytteligaledning när Markus Karlsson gjordes ner i straffområdet. Då valde kaptenen att ge bort straffen till Sebastian Tounekti.

– Är man lagkapten handlar det inte bara om att ha en bindel runt armen. Seb har inte gjort mål på ett tag och jag kände att han skulle få göra mål för att han förtjänade det. Han har jobbat stenhårt i defensiven och ändå attackerat, så jag tyckte att han förtjänade att få lite, säger en ödmjuk Besara och får frågan om den uteblivna skytteligaledningen:

– Vi snackade lite om det innan, och det är inte bara ord. Det handlar om att visa att det inte är allt för mig att vinna skytteligan eller att göra flest mål. Det viktigaste är vad det betyder för oss i Hammarby, att vi vinner matchen och för vår framtid.

Enligt Max har Nahir Besara nu gjort tolv stycken frisparksmål i allsvenskan. Det innebär att han nu har tio frisparksmål upp till Hammarby-ikonen Kennedy Bakircioglu på 22 gjorda. Det är ingenting han strävar efter, eller tror att han kommer att slå.

– Nej, Kennedy är en annan nivå. Jag har ju spelat med honom och tränat frisparkar – och han kunde göra mål från längre distans än vad jag kan. Han hade ett galet tillslag så nej, jag tror inte att jag tar honom.

Firas segern mot Öster? ”Absolut inte”

Ni kom från en tyngre period rent resultatmässigt och lyckas vinna med 4-0 idag. Vad går ni in med för känslor inför det kommande landslagsuppehållet?

– Det är riktigt skönt att vinna inför ett landslagsuppehåll. Vanligtvis är det tre dagar till nästa match eller en vecka. Nu är det två veckor och det gör uppehållet lite enklare. Nu är det derby och två veckor med media-snack om derby “bla, bla, bla” och det kommer att bli kämpigt att hålla sig från det.

Kort efter att Besara nämnde det stundande derbyt får han frågan vilka som är favoriter inför matchen. Inget lag, lyder svaret.

– I derbyn finns det aldrig några favoriter, ett derby är ett derby. Det handlar om dagen, mer så.

Får ni någon ledighet nu?

– Ja. Vi får tre dagar ledigt nu, så det blir skönt. Vi har träningsmatch på torsdag sedan får vi tre dagar ledigt.

Hur ska du spendera din ledighet?

– Vara med familjen och träna hårt, ingenting speciellt.

Inget firande en 4-0-seger hemma mot Öster?

– Absolut inte, utan vi kör på. Vad ska man göra, avslutar Besara och skrattar.