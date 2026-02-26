Beskedet i Hammarby: ”Han är först i kön”

STOCKHOLM. Tesfaldet Tekie tros missa hela Svenska cupen.

Då tar Frank Junior Adjei platsen på mittfältet.

– Han är först i kön, han gjorde ett fenomenalt inhopp senast, säger Hammarbys tränare Kalle Karlsson inför måndagens match mot ÖSK.

Hammarby meddelade häromdagen att Tesfaldet Tekie missar hela gruppspelet i Svenska cupen efter skräckskadan mot Brage i fredags.

Nu tror tränaren Kalle Karlsson att det rör sig om hela cupen och att Tekie snarare är tillbaka till den allsvenska premiären.

– Den typen av situationer kan leda till korsbandsskada och då är hela säsongen körd. Utifrån hur det såg ut där på planen var det här beskedet positivt, även om jag inte kan säga att det är positivt när cupen är körd för en spelare, säger Kalle Karlsson efter torsdagens träning.

På måndag spelar Hammarby borta mot ÖSK, ett Bajen som besegrade Brage med 2-0 i fredags medan Örebro spelade 3-3 borta mot Öster i sin cuppremiär.

Mot ÖSK på Behrn Arena kommer Frank Adjei att spela i Tekies position, det slår Karlsson fast.

– Han gjorde ett fenomenalt inhopp, han står först i kön för att ta den platsen till nästa match. Han startar högst troligt utifrån hur han spelade senast.

Hyllningen: ”Ger dimensioner som få andra”

Adjei anslöt till Hammarby i somras från IFK Värnamo och användes då även på kanten, men Karlsson ser helst ghananen centralt på planen.

– Vi har i 95 procent av gångerna nu använt ”Frankie” i den rollen. Han kan spela på kanten också men i dag är hans bästa roll som central fältare.

Karlsson tycker att Adjei och Tekie påminner mycket om varandra.

– De är båda väldigt skickliga, de ger dimensioner i spelet som få andra kan ge. Så ja, de har liknande egenskaper, säger Karlsson och utvecklar:

– De är båda väldigt skickliga på att sätta rytmen i uppspelen och behålla bollen, slå ut spelare. Frankie är väldigt duktig på att hålla i bollen några extra sekunder för att ge sig själv och sina medspelare tid med bollen. De är hala och svåra för motståndarna att få grepp om.