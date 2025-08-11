Blåvitts derbyhjälte: ”Bara ett lag i staden”

Kolbeinn Thordarson avgjorde derbyt mot Gais.

Efter segern firade IFK Göteborgs matchhjälte framför bortasupportrarna.

– Titta där, det är bara ett lag i staden, sa han till Max.

IFK Göteborg fick stopp på lokalrivalen Gais elva matcher långa obesegrade svit när Kolbeinn Thordarson tryckte in segermålet i Göteborgsderbyt under måndagskvällen.

Efter derbysegern var det en lyrisk islänning som firade framför ”bortasupportrarna” på Gamla ullevi.

– Det är helt fantastiskt. IFK Göteborg ska spela på Gamla ullevi, det är vår hemmaplan, sa han till Max och syftade på att Gais och ”Blåvitt” delar på arenan.

Segermålet kom redan efter dryga tio minuter, men trots ett gäng riktigt heta lägen fick Gais inte in kvitteringsmålet på de 80 kvarvarande minuterna, mycket tack vare IFK Göteborgs storspelande målvakt Elis Bishesari.

– Vi visade i dag, vi vinner den här matchen och vi ska spela här. Titta där, sa Thordarson och gestikulerade mot ”Blåvitt”-supportrarna.

– Det är ett lag i staden, fortsatte han.

Derbyt slutade 1–0 till IFK Göteborg.