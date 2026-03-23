Bosse Andersson tackas av i Djurgårdens hemmapremiär

Bosse Andersson har lämnat Djurgårdens IF.

Avtackningen av sportchef äger rum inför hemmapremiären mot Kalmar FF den 12 april.

Förra veckan meddelade Djurgårdens IF att Bosse Andersson lämnar rollen som sportchef. Andersson kommer att vara rådgivare till ordförande Erik Gozzi men inte ha någon operativ roll i klubben.

Nu meddelar Dif att Andersson tackas av i samband med Djurgårdens hemmapremiär i allsvenskan söndagen den 12 april.

Bosse Andersson har haft rollerna som klubbchef och sportchef i Djurgården. Ikonen återvände till ”Blåränderna” 2013 och vad med och tog laget till ett SM-guld 2019 och spel i Conference League.