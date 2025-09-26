Då kan de nya maskeringsvillkoren träda i kraft

Polisens nya maskeringsvillkor skulle ha införts i omgång 24 – men slopades dagen innan.

Nu kommer SVT Sport med information om när villkoren, som tidigast, kan införas.

– Det kommer som tidigast att ske inför nästa säsong”, skriver Linda Hedmark, chef operativa avdelningen vid Noa till SVT.

Foto: Bildbyrån

Under den 24:e allsvenska omgången skulle polisens nya villkor gällande maskering införas. De innebar att matcherna, i det fall att ”organiserad maskering” förekom, skulle att avbrytas av arrangörerna/klubbarna.

Inför förra helgens omgång var detta ett mycket omdiskuterat ämne som har tagits upp av de flesta allsvenska klubbarna, där åsikterna i stort har handlat om att man inte ville se villkoren införas.

Läs även:

SEF riktar kritik mot polisens nya maskerings-villkor

”Hoppas polisen tar ett steg tillbaka och tänker om”

Thomassen om polisens nya villkor: ”Praktiskt inte genomförbart”

Det skulle de, med en dags varsel, inte heller att göra – då polisen valde att backa från sin nya riktlinje.

”Polismyndigheten avvaktar tillsvidare med att införa nya villkor gällande maskering vid större fotbollsevenemang till förmån för nya samtal med klubbarna. Polisen vill fortsätta utveckla dialogen med klubbarna i frågan”, skrev polisen i ett pressmedelande.

Nu kommer SVT Sport med information om när de nya villkoren kan införas. Det låter Linda Hedmark, chef operativa avdelningen vid Noa, meddela.

”Vi kommer under resten av säsongen att följa hur fotbollsklubbarna tar ansvar för att upprätthålla ordning och säkerhet under matcherna inklusive arbetar med maskering. Om det görs några förändringar av vår nuvarande inriktning, åtgärder mot maskering inkluderat, så kommer det att som tidigast ske inför nästa säsong”, skriver Hedmark i ett mejl till SVT.

På frågan om polisen har några inbokade möten med klubbarna lyder svaret:

”Det är främst polisregionerna som har kontakten direkt med klubbarna. Dialogen med fotbollen är inget vi kommenterar i media, men dialog och samverkan har varit och är fortfarande en del av vägen framåt”.













