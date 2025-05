FD-ELVAN: De var bäst i omgång 7 – ”Brutalt agerande”

Efter varje spelad omgång av allsvenskan tar FotbollDirekts redaktion ut de elva bästa spelarna.

Här är de som utmärkte sig i omgång sju!

Allsvenskan 2025 är i full gång och den sjunde omgången av världens finaste serie har kommit och gått. Omgången inleddes under lördagen den 3 maj när Degerfors IF och IK Sirius, två lag som har blandat och gett under säsongsinledningen, fick dela på poängen på Stora vallas gräsmatta. Lördagen rullade vidare och IFK Värnamo blev historiskt dåliga när Smålänningarna inkasserade sin sjunde raka förlust när Halmstads BK stod för motståndet.

Under söndagen var alla blickar riktade mot stormötet på 3Arena. Djurgården tog emot ärkerivalen AIK i ett hett tvillingderby, och vi bjöds på en riktig derbybatalj. Efter 90 minuter plus tillägg hade kaosderbyt givit oss en straff, ett rött kort, oräkneliga dueller och ett sent kvitteringsmål, och rivalerna fick dela på poängen. Samtidigt inkasserade BK Häcken säsongens första hållna nolla när Hisingarna gästade IFK Norrköping efter att det notoriskt offensivt starka “Peking”, trots flera heta lägen och ett bortdömt mål, aldrig fick in bollen i kassen.

På Strandvallen gick succélaget Mjällby AIF upp i serieledning efter att IFK Göteborg nollades på riktig Maif-maner, och i Växjö stod Hammarby för en brutalt bra första halvlek mot Öster som renderade i en tremålsledning i halvtid, men den andra halvleken lämnade en hel del att önska i “Bajen”-led. Efter mycket om och men lämnade grönvitt bortamatchen med en 3–0-seger och tre nya poäng in på kontot.

Måndagen bjöd på en riktig superskräll när Brommapojkarna bortaslog Malmö FF för första gången någonsin. Kraftiga burop från MFF-led ljöd efter slutsignal och de regerande mästarnas säsong har verkligen börjat i uppförsbacke. I Borås gjorde Elfsborg processen kort med Gais, som inte hade mycket att hämta. Startdebuterande Simon Eriksson i Elfsborgs-kassen fick fira en hållen nolla och en trea in på poängkontot.

Här omgångens elva från FotbollDirekt:

Målvakt:

Etrit Berisha – BK Häcken

Häckens krisvärvning, den välmeriterade Etrit Berisha, gick in från start mot IFK Norrköping för andra matchen i rad. Keepern spikade igen rejält och såg till att ”Peking”, trots ett gäng riktigt farliga lägen, inte kom till skott.

Försvarare:

Hampus Skoglund – Hammarby IF

Ytterbacken Hampus Skoglund har tagit enorma kliv sedan genombrottet i fjol. Hammarbys 21-årige ytterspringare är helt självklar i Kim Hellbergs ”Bajen” och i 3–0-segern borta mot Öster stod Skoglund för en första halvlek som var bland det bästa man har sett i modern tid.

Victor Eriksson – Hammarby IF

Ännu en briljant insats från den ständigt imponerande Victor Eriksson. Mittbacken erbjuder en sällsynt stabilitet i backlinjen och mycket av äran för Hammarbys ramstarka defensiv kan riktas mot 24-åringen. Mot Öster stängde han ned nykomlingarna fullständigt och inkasserade ännu en hållen nolla i protokollet. Eriksson noterades dessutom för en assist till Paulos Abrahams 1–0-mål efter ett brutalt agerande i offensivt straffområde.

Terry Yegbe – IF Elfsborg

Terry Yegbe blandar och ger, minst sagt, men mot Gais på Borås arena var mittbacken givmild. Han erbjuder en speed och fysikalitet som är svårmatchad i allsvenskan, är ständigt farlig på fasta situationer, och, om han har rätt förutsättningar, är han en defensivt skicklig mittback. Yegbe gjorde dessutom Elfsborgs 2–0-mål med en akrobatisk spark som förde minnet till Zlatan Ibrahimovic.

Niklas Hult – IF Elfsborg

Elfsborgs rutinerade ytterspringare Niklas Hult stod för ännu en fin prestation när Gais hemmaslogs. Batteriet på 35-åringen tycks aldrig ta slut, trots att han löper enorma distanser varje match. För att använda en gammal klyscha; Niklas Hult åldras som ett fint vin.

Mittfältare:

Anton Salétros – AIK

Anton Salétros gjorde sitt tolfte derby mot Djurgården i allsvenska sammanhang, och den obesegrade sviten är fortsatt intakt. Efter tappen av Per Karlsson, Sebastian Larsson, Mikael Lustig och Alexander Milosevic under de senaste åren är AIK-mittfältaren den självklara ledaren och fanbäraren i svartgula led, och mot Djurgården visade han varför. Salétros dunkade även in den viktiga kvitteringen för ”Gnaget” med en hänsynslös kraft.

Nahir Besara – Hammarby IF

Det är inte första gången Hammarby-kaptenen är uttagen i FD-elvan, och vi kan nog lova att det inte heller är den sista. Besara låg bakom i stort sett allt mot Öster och med sina två mål, som inte heller var fula att se på, kanske han en gång för alla satte stopp för sanningen att Nahir Besara inte kan göra poäng på bortaplan.

Nicklas Røjkjær – Mjällby AIF

Efter det lilla skadeuppehållet fortsätter Mjällbys succédansk Nicklas Røjkjær att vara given i FD-elvan. Mittfältaren var tillbaka mot IFK Göteborg och visade än en gång att han är absolut toppklass i allsvenskan 2025. Røjkjær dunkade dessutom in Mjällbys segermål efter ett fint förarbete av Elliot Stroud, som för övrigt var riktigt nära att ta en plats i FD-elvan, men det var inte det som imponerade mest. Med dansken på planen kan Maif gå hur långt som helst!

Daleho Irandust – IF Brommapojkarna

Fjolåret blev inte den succé som många trodde för Daleho Irandust, som återvände hem till Sverige efter några år utomlands. I sina bästa stunder i Häcken var den offensive mittfältaren toppklass – och under säsongsinledningen har Irandust varit tillbaka på den nivån. I BP:s skrällseger borta mot Malmö FF var han planens bästa spelare och såg, nästan på egen hand, till att de regerande mästarna fick se sig besegrade. Daleho Irandust är bra, han är riktigt, riktigt bra.

Anfallare:

Naeem Mohammed – Halmstads BK

Halmstads BK har inte fått den enklaste starten på säsongen, och offensiven har fått kämpa hårt för att få in bollar – fram tills nu. I 4–2-segern mot Värnamo fick HBK, med Naeem Mohammed i spetsen, full utdelning, och den vindsnabbe ghananen var matchens bästa spelare när HBK gjorde fyra baljor på krislaget – med en man mindre på plan. Mohammed, som har varit borta en längre tid med en skada, är tillbaka med besked!

Taylor Silverholt – IF Elfsborg

Vem ska göra Elfsborgs mål? Ja, det kanske kan bli nyförvärvet från Helsingborg, men mot Gais var Taylor Silverholt den stora framspelaren. Anfallaren låg bakom både Frederik Ihlers ledningsmål och Yegbes utökning, och noterades för två fina assist. Silverholt såg riktigt, riktigt vass ut när Gais hemmaslogs.