”Fruktansvärt – vet hur mycket han brinner för det”

SOLNA. AIK vann mot Kalmar FF.

Men när FD får en pratstund med Kristoffer Nordfeldt efteråt är det fokus på vännen Pontus Janssons korsbandsskada som precis blivit fastslagen.

– Det är fruktansvärt. Jag lider enormt med honom, säger landslagsmålvakten.

Pontus Jansson bars ut på bår i slutminuterna mot Djurgården i fredags.

När han väl lämnade 3Arena sist av alla spelare gjorde MFF-mittbacken det på kryckor.

Under söndagen, ungefär samtidigt som slutvisslan ljöd på Nationalarenan i Solna, kom beskedet: Pontus Jansson missar hela säsongen på grund av en korsbandsskada.

När FD träffar Kristoffer Nordfeldt som precis gjort en ny bra insats i AIK:s mål i 1-0-segern mot Kalmar FF är han minst sagt berörd över Janssons dystra öde.

– Det är fruktansvärt, jag lider med honom något enormt. Det var ju inte ens en duell… det är jättetungt, för jag vet hur mycket han brinner för svensk fotboll, för allt vad svensk fotboll står för och speciellt sin klubb. Det är otroligt tråkigt, säger Nordfeldt.

Jansson var landslagsbra mot Djurgården. Är det ännu tyngre när han på ålderns höst fortfarande håller så hög nivå och nu råkar ut för en sådan här allvarlig skada?

– Jag förstår vart du är på väg, men man får hålla det isolerat tror jag. Först och främst är han inte 22 år längre, säger 36-årige Nordfeldt om sin ett år yngre ex-landslagskollega.

– Att få en sådan här skada så sent i karriären… det är fruktansvärt tråkigt för både honom och Malmö FF. Han är så bidragande i att allt går framåt där han är.

Nordfeldts kritik efter hatet: ”Tyvärr dit nutiden och framtiden vridit sig”

Under lördagen, dagen efter Djurgården-matchen, visade Jansson upp allt hat från Dif-supportrar som han fått på sociala medier sedan han lämnade planen i 1-0-viktorian skadad.

Nordfeldt säger att han själv inte tagit del av det som Jansson delade på sociala medier, men han är samtidigt inte förvånad.

– Det är väl normalt nu, säger Nordfeldt med uppgiven min.

– Det är ju ungefär så den sociala medie-bilden fungerar. Man älskar sitt eget lag, men där det är ganska lätt att vara hård mot andra. Det är väl tyvärr dit nutiden och framtiden vridit sig.

Nordfeldt berättar att han skickat ett sms till Jansson efter korsbandsskadan. De spelade i landslaget tillsammans tills Jansson valde att sluta efter EM-slutspelet 2021.