STOCKHOLM. Han hade aldrig tidigare slagit till med ett hattrick i allsvenskan.

Men frågan är om inte Nikola Vasics första fullträff i 8-1-krossen mot Örgryte var det som betydde mest för honom.

– Det var ett blackout-firande, fy fan vad glad jag blev. Men man får inte glömma att det var ett och ett halvt år sedan som jag gjorde mål i allsvenskan, säger Bajenstrikern till FotbollDirekt.

Allsvensk skytteligavinnare 2024.

Men därefter drog Nikola Vasic korsbandet. Trots ett till mångt och mycket spolierat 2025 fick han i somras igenom sin drömflytt till Hammarby – och under lördagen fick han efterlängtat slå till med sitt första tävlingsmål i den grönvita dressen när han tio minuter efter sitt inhopp mot Örgryte rullade in 6-1.

– Jag kände nog på mig att jag skulle göra mål, det gör man nog när man haft en bra träningsvecka och att man varit bra när man fått spela. Sedan gäller det att ta chansen när man får den. Får man rätt läge måste man göra mål. Sumpar man läget är det kanske mindre chans att man spelar nästa match, men man får heller inte bli övertaggad eller desperat. Det gäller att hitta mixen, säger 34-åringen vars tränare Kalle Karlsson fick rysningar över Vasics firande vid anfallarens första mål.

– Det var ett blackout-firande, fy fan vad glad jag blev. Men man får inte glömma att det var ett och ett halvt år sedan som jag gjorde mål i allsvenskan och då var jag i BP, vann skytteligan och gjorde mål typ varje vecka.

Vasic är tillbaka på allvar efter korsbandsskadan och han konkurrerar med såväl Paulos Abraham som Elohim Kaboré om nummer 9-positionen i Hammarby. Ett lyxproblem, som Vasic kallar det själv.

Efter sitt hattrick mot Örgryte i 8-1-pulvriseringen är Vasic bara ett mål bakom Abraham i skytteligan då Abraham också nätade mot Öis vilket gör att han står på fyra mål på tre matcher i och med hattricket i premiärviktorian mot Mjällby.

– Men jag tävlar inte mot Paulos, jag vill att han ska vinna skytteligan. Det enda jag vill är att vinna matcher, och det har jag också sagt till Kalle.

