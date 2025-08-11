Gais ilska i halvtid: ”Alldeles för dåligt”

Derbyunderläge i halvtid.

Då var Gais-stjärnan Gustav Lundgren allt annat än nöjd.

– Vi har framför allt alldeles för dålig kvalité när vi kommer ner till sista tredjedelen, sa han till Max.

Det dröjde bara drygt tio minuter av derbyt mellan Gais och IFK Göteborg under måndagskvällen innan bortapubliken på Gamla ullevi fick jubla. Saidou Alioum frispelade Kolbeinn Thordarson som dunkade in ledningsmålet till ”Blåvitt”.

Minuter senare fick Gais en gratisbiljett när Elis Bishesari orsakade en straff, men hemmalagets stora målkung, Ibrahim Diabate, drog straffsparken långt över ribban.

När Gais gick in till halvtidspaus i underläge var Gustav Lundgren allt annat än nöjd med sitt lags prestation.

– Det är mycket frustration. Jag tycker kanske inte att det är så ojämnt men vi släpper in ett onödigt mål och de får lite momentum. Vi har framför allt alldeles för dålig kvalité när vi kommer ner till sista tredjedelen. Jag vet inte hur många inspel som har fastnat på förstaspelaren. Det är mycket frustration just nu, sa han till Max i halvtid.

✔️ IFK Göteborg vann matchen med 1–0.