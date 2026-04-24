Gläds åt AIK-succén: Upptäckte honom vid 11 års ålder”

AIK hämtade Zadok Yohanna från Ikhon Allah Academy.

Den nigerianska klubbens ordförande Ayi Mohammed hyllar 18-åringen.

– Han är en bra spelare och jag är nöjd med hans utveckling, säger Mohammed enligt sajten Footy-Africa.

Foto: Bildbyrån

Zadok Yohanna har blivit ett hett villebråd i inledningen av allsvenskan. Den 18-årige yttern har scoutats av flera storklubbar och FotbollDirekt har tidigare avslöjat att AIK kräver runt 150 miljoner kronor för att sälja honom.

Yohanna värvades av AIK från nigerianska Ikhon Allah Academy i fjol. Klubbens ordförande Ayi Mohammed minns när han hittade yttern.

– Jag upptäckte honom vid 11 års ålder och jag arbetade med honom i ungefär sju år, säger Ayi Mohammed enligt sajten Footy-Africa och fortsätter:

– Han är en bra spelare och jag är nöjd med hans utveckling

I samband med Yohannas succé har flera klubbar börjat visa intresse och senast rapporterades det om lag från Bundesliga.

– Alla övergångar kommer att avgöras av AIK, men planen är att han ska fortsätta spela och fokusera enbart på fotbollen. När transferfönstret öppnar i sommar kommer AIK bestämma, avslutar ordföranden.

Zadok Yohanna noteras för fyra mål och tre assist i år.

LÄS OCKSÅ: Så upptäcktes Zadok Yohanna i Nigeria