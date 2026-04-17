Han har stuckit ut i AIK – överskuggas av stjärnans succé

Zadok Yohanna har blivit AIK:s förgrundsfigur den här säsongen.

Men i skuggorna finns Stanley Wilson – som har briljerat.

AIK har inlett den allsvenska säsongen med en seger mot HBK och ett kryss. Då har Zadok Yohanna stulit showen. Den nigerianske yttern svarade för ett mål och framspel i premiären mot Halmstad och assist mot BP.

LÄS OCKSÅ: AVSLÖJAR: Prislappen på Yohanna – jagas i toppligorna

Yohannas succé i början av säsongen är ett faktum men det finns ytterligare en spelare som stuckit ut i ”Gnaget”.

Stanley Wilson har petat nyförvärvet Lukas Bergquist i de två inledande matcherna. Kenyanen tillbringade höstsäsongen i fjol på lån i Enköpings SK i division ett. Där var Wilson petad men efter att ha återvänt till AIK har han visat sig vara en viktig pusselbit i huvudtränaren José Riveiros trupp.

I premiären mot HBK svarade Wilson för en assist. Han var dessutom den spelare i backlinjen som stod för flest återvunna bollar. Mot BP var han den AIK-back med näst flest försvarsingripanden.

Wilsons utsågs även till matchens lirare mot Brommapojkarna.

19-åringen skrev på för AIK sommaren 2024 där det blev två framträdanden i allsvenskan. Hittills har Wilson gjort tio framträdanden i klubben och kontraktet med ”gnaget” sträcker sig till och med 2027.