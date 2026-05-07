Hettade till kring Eriksson: ”Fått följa största killen”

STOCKHOLM. VSK ville se Victor Eriksson utvisad efter fyra minuter.

Några dagar efter Hammarbys 3-0-viktoria förstår han nykomlinglagets frustration.

– Jag försökte ligga så nära honom som möjligt, jag försökte vara jobbig, förklarar mittbacken för FotbollDirekt.

”Jag var jättebesviken i paus. Victor Eriksson låg på gränsen hela första halvlek, inte minst efter fyra minuter. Hade det varit åt andra riktningen hade det varit större sannolikhet med en frilägesutvisning. Tungt att vara VSK, skönare att vara Hammarby”.

VSK-tränaren Alexander Rubin var tydlig på presskonferensen efter förlusten mot Bajen i helgen.

Rubin ville se Eriksson utvisad efter att Mikkel Ladefoged rivits ner i ett friläge.

Så här några dagar efter 3-0-segern kan Eriksson förstå VSK-ilskan.

– Det går väl att diskutera, men jag är inte domare så det är svårt att säga. Men det kunde väl ha gått åt båda hållen, säger mittbacken som på presskonferensen togs i försvar av sin tränare Kalle Karlsson:

”Victor möter en tre meter lång dansk, eller åtminstone två meter, som både är väldigt stark och snabb. Då behöver han skydda ytan bakom sig, men också framför sig. Han behövde ligga på gränsen, det behöver han göra mot sådana här forwards”, sa Karlsson.

Eriksson håller med sin tränare i resonemanget.

– Jag visste att han (Ladefoged) är lång, att det är svårt att vinna nickdueller mot honom och att han sedan gillar att gå i djupled, att han är snabb. Jag försökte ligga så nära honom som möjligt, jag försökte vara jobbig.

Karlsson sa att du mött en del ”köttiga forwards” så här i inledningen av årets allsvenska?

– Ja, det känns som att det i alla sex första omgångarna varit en ”match i matchen” för mig eftersom vi spelar mycket man mot man. Jag har fått följa den största killen och de har fått möta mig. Men det har varit roligt.

Vem har hittills varit svårast?

– Robbie Ure gjorde ju mål och han brukar göra mål mot oss.

Men Jacob Bergström hade det tuffare mot dig där Karlsson kallade er för gladiatorer. Är du så du känner dig, som en gladiator?

– Ja, kanske. Just mot Mjällby tryckte vi ner dem rejält och det känns som vi vann matchen i matchen på alla positioner egentligen.