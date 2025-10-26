Hyllas – efter startdebuten: ”Hans höjd är jättehög”

Rockson Yeboah gjorde sin första allsvenska start för IFK Göteborg idag.

Efter segern mot Halmstads BK så hyllas mittbacken.

– Man ser att hans höjd är jättehög, säger Stefan Billborn till GP.

Foto: Bildbyrån

Rockson Yeboah fick idag startdebutera för IFK Göteborg i allsvenskan.

Mittbacken gjorde det bra i 3–0-vinsten mot Halmstads BK och efter matchen så hyllas han av Stefan Billborn.

– Han var jättebra. Man behöver inte vara orolig för ytan bakom för han kommer att kunna ta de bollarna och det ger ett lugn till laget att vi kan stå högt. Det var första matchen och han behöver fler för att sätta det helt men det fungerade bra. Det är en lyhörd kille som växer mer och mer. Det är ett jäkla råämne som är snabb och stor, säger han och fortsätter:

– Man ser att hans höjd är jättehög. Sedan gäller det att fila bort att det kan se nonchalant ut men det är inte det. Han har inte spelat kontinuerligt och det finns detaljer att jobba på. Han gjorde det med den äran.

Yeboah som kom från YAP FC förra sommaren har den här säsongen gjort elva framträdanden i allsvenskan.