Tråkiga bilder i Solna – Krasniqi ut på bår

SOLNA. Precis före halvtidsvilan mellan AIK och Gais tvingades Mergim Krasniqi ut på bår efter skada.

Målvakten kunde inte fortsätta matchen.

Gais tog tidigt ledningen i Solna i viktiga sexpoängsmatchen mot AIK i jakten på Europa.

Gais som inför matchen var två poäng bakom tabelltrean AIK satte 1-0 i nionde minuten genom målkungen Ibrahim Diabate.

Precis före paus tvingades dock Gais viktige målvakt Mergim Krasniqi lämna planen skadad. Krasniqi bars ut på bår och ersattes av Kees Sims.

