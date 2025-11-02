Två förlorare i Stockholm – fördel AIK

STOCKHOLM. Djurgården och IFK Göteborg behövde båda vinna för att ha fjärdeplatsen i egna händer inför allsvenska avslutningen näst helg.

Men i stället slutade mötet 0-0 trots att Djurgården spelade med en man mer i en halvtimme.

Nu är det fördel AIK i jakten på fjärdeplatsen efter de svartgulas 3-0-seger i Borås tidigare under söndagen.

Foto: Bildbyrån

3Arena var mer eller mindre fullsatt när Djurgården spelade sin sista hemmamatch för säsongen.

Mötet med Blåvitt handlade också om en kamp kring fjärdeplatsen – som kan innebära en biljett till Europa nästa säsong.

Vid seger hade vinnaren i dag legat fyra inför avslutningen nästa helg, och det syntes att båda lagen ville vinna.

Blåvitt träffade stolpen i första halvlek men efter att Rockson Yeboah tagit andra gula inom loppet av fem minuter och visats ut i 66:e tog Djurgården över fullständigt och skapade flera jättechanser.

Närmast var Tokmac Nguen med ett skott från nära håll på halvvolley men där bollen gick tätt över ribban.

I stället slutade matchen 0-0 vilket innebär att AIK i stället har fjärdeplatsen i egna händer inför sista omgången, detta eftersom Gnaget besegrade Elfsborg i Borås med klara 3-0 tidigare under söndagen.