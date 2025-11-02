Rockson Yeboah utvisad mot Djurgården

IFK Göteborg är i stort behov av tre poäng mot Djurgården.

Det har blivit en tuffare uppgift än tänkt – då man har fått Rockson Yeboah utvisad.

Foto: Bildbyrån

Allsvenskan går mot sitt slut. Samtidigt som Mjällby har säkrat guldet, och Hammarby andraplatsen, lever det i kampen om Europaplatserna.

Under söndagen tog Djurgården emot IFK Göteborg på 3 Arena i Stockholm. Där skulle en sprakande första halvlek sluta mållös.

I den andra skulle bortalaget hamna i en rejält tuff sits.

Detta då mittbacken Rockson Yeboah, 21, drog på sig två gula kort på fem minuter och visades ut.

Andra gula kortet för Blåvitts Rockson Yeboah. 🟨🟥 📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/OxOCh29hjJ — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) November 2, 2025

Matchen pågår, följ den live med FotbollDirekt!