Klubbdirektören rasar: ”Problematiskt för svensk fotboll”

IFK Göteborg tvingas betala 150 000 kronor i böter efter att en åskådare stormat planen i matchen mot Öster.

Det tycker ”Blåvitts” klubbdirektör Håkan Mild är under all kritik.

– Vi är jättebesvikna, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Det var i matchen mellan IFK Göteborg och Östers IF som en åskådare tog sig in på planen och måttade ett slag mot bortalagets Sebastian Starke Hedlund. För detta tvingade det Svenska fotbollförbundets disciplinnämnd ”Blåvitt” att betala 150 000 kronor, då klubbens säkerhet ansågs ha brustit.

Detta valde Göteborgsklubben att överklaga till Riksidrottsnämnden och fick under gårdagen ett svar. Då meddelade Göteborg-Posten att överklagan inte går igenom och att boten står kvar.

Detta är IFK Göteborgs avgående klubbdirektör, Håkan Mild, speciellt nöjd över.

– Vi är jättebesvikna. De var oense i hur beslutet skulle behandlas också, så det är så klart en svår fråga, säger han till till Fotbollskanalen och syftar på att Riksidrottsnämnden inte var enhällig i sitt beslut.

– Vi finner det mycket märkligt att Svenska Fotbollförbundet anmäler oss. Om de nu anmäler oss får de ju lyssna på vad vi har att säga, men det gör de inte. Och de kommer med direkta felaktigheter också. Det gör det problematiskt tycker jag, att vi inom fotbollsrörelsen har så olika syn och så svårt att lyssna. Speciellt att Svenska Fotbollförbundet inte har bättre kompetens i det som vi håller på med. Det är problematiskt.

Mild berättar även att han inte tycker att förbundet har lyssnat på det hans klubb har velat framföra i frågan.

– Det tycker jag är svagt när vi inom fotbollsrörelsen jobbar med svåra frågor, vilket vi vill göra tillsammans, men då har de inte förmågan att föra en vettig dialog i fallet. Det är svagt och problematiskt för svensk fotboll om vi ska ha det på det sättet. Instruktionerna blir godtyckliga och från match till match. Så kan vi inte ha det.



