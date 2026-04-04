KOMBOELVAN: Här dominerar Mjällby totalt mot Hammarby

Gigantmöte direkt i allsvenska premiären mellan Hammarby och Mjällby.

Fjolårets tvåa mot regerande mästarna, en fingervisning i vad som väntar i cupfinalen i maj.

FD:s fältreporter tillika krönikör Casper Nordqvist tar här ut sin gemensamma elva för de bägge lagen – där Karl Marius Aksums försvarslinje och anfallsduo är svårpetad.

Warner Hahn (Hammarby)

Med Noel Törnqvist i Como är Hahn given här. Robin Wallinder inte på samma nivå ännu samtidigt som Hahn alldeles oavsett är seriens bästa målvakt ihop med Kristoffer Nordfeldt.

Abdullah Iqbal (Mjällby)

Född i Danmark, lagkapten för Pakistans landslag. En mittback som utvecklats lavinartat på Listerlandet och ville få igenom en utlandsflytt efter SM-guldet. Lär i stället lämna till sommaren, och det är han värd. Mycket spännande spelare.

Victor Eriksson (Hammarby)

Comeback i landslaget nästan ett år efter debutsamlingen och det helt välförtjänt. Mittbacksbjässen en av allsvenskans bästa – om inte DEN bästa.

Tom Pettersson (Mjällby)

Gammal är äldst. Kapten Pettersson otrolig viktig för detta Mjällby med sin rutin och sätter inte en fot fel. Så klok och trygg i beslutsfattandet.

Axel Norén (Mjällby)

Jesper Gustavsson hallå? Tja, visst tusan borde Jeppe G också vara med här, men konkurrensen är mördande och det går bara inte att utelämna Norén här som var med i landslaget i fjol under Jon Dahl Tomasson. Egentligen ska han husera i backlinjen men skulle göra det bra som lågt i sittande sexa i det här laget, var så säkra.

Hampus Skoglund (Hammarby)

Bajens lateral väntar och väntar på den utlandsflytt som varit på tapeten sedan han slog igenom i allsvenskan våren 2024. Borde vara högaktuell för det svenska A-landslaget med tanke på bristen på högerspringare.

Markus Karlsson (Hammarby)

En tvåvägsspelande maskin som är så skicklig på att på Frank Lampard-manér smyga in i straffområdet. Passningsskicklig, bolltrygg och smart. Även här ligger nog en utlandsflytt nära till hands, men först efter det potentiella SM-guld i år tror jag med tanke på det enorma Bajenhjärtat.

Nahir Besara (Hammarby)

Oväntat va? Allsvenskans MVP och poängkung behöver ingen motivering här. En klass för sig.

Elliot Stroud (Mjällby)

Det blev visserligen ingen speltid mot vare sig Ukraina eller Polen, men att Graham Potter tog ut Stroud före Benficas succéman Samuel Dahl vittnar om vilken klass vänsteryttern besitter. Lär lämna i sommar för större uppdrag.

Abdoulie Manneh (Mjällby)

Oerhört svårfångad och oförutsägbar. En enorm höjd i sitt spel och är smått sensationellt kvar i Mjällby efter spruckna övergångar till såväl Olympiakos som Birmingham.

Jacob Bergström (Mjällby)

Jag rankar Manneh högre än Paulos Abraham, och då spelar Bajens anfallsstjärna ur sig själv i den här elvan då jag har svårt att se Manneh och Abraham passa lika bra ihop som tunge strikern Bergström här. För även om han inte gjorde så många mål i fjol fyller Bergström en enormt viktig funktion för att exempelvis Manneh ska få spelrum. Därför känns det också olustigt att inte spela duon ihop även här. Dessutom har Bergström visat otrolig form under cupspelet med tre mål och högst bidragande till finalplatsen som i maj spelas mot… just det, Hammarby.