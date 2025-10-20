GÖTEBORG. Jacob Bergström blev guldhjälte.

Anfallaren slog till med en cykelspark och sköt Mjällby till SM-guldet.

– Man kände att det var som Wayne Rooney i United, men det var det inte, säger han efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Drygt 20 minuter tog det av matchen mellan IFK Göteborg och Mjällby, sedan slog anfallsjätten Jacob Bergstöm till. Mjällby-strikern drog till med en cykelspark från nära håll. Eller ja, han välte baklänges och fick en träff på bollen.

– Ja, nej, det blev en liten ”bica” (bicicleta) från min sida. Man kände att det var som Wayne Rooney i United, men det var det ju inte. Det är allt jag kan erbjuda, så jag är nöjd med den, säger Bergström efter matchen.

Matchens andra mål kom några minuter senare. Denna gång var det Tom Pettersson som stötte in en retur från IFK Göteborg-målvakten Elis Bishesari från nära håll, och precis som i hemmamatchen mot Elfsborg inför uppehållet var det Bergström och Pettersson som blev stora hjältar.

– Tom ”brunkade” väl in ett motlägg, mer eller mindre. Han och jag har verkligen visat att vi inte är ”bacon”. Han har gjort en lista över vilka som är ”bacon” och inte. Jag och Tom är avskrivna i alla fall, skrattar anfallaren.

Det är första gången i klubbens historia som Mjällby AIF vinner SM-guldet.