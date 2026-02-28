Missade premiären – på grund av tandvärk: ”Är en fegis”

KARLBERG. Abdihakim Ali har brottats med många olika problem under sin tid i AIK.

Senast missade han matchen mot Västerås SK – på grund av sin tand.

– Jag hatar tandläkaren. Jag är en fegis alltså, säger han under fredagens pressträff.

Foto: Bildbyrån/Alamy

Förra veckan premiärspelade AIK hemma mot Västerås SK i Svenska Cupen, och förlorade med 2-0 under nya tränaren José Riveiro. Detta gjorde man utan mittfältaren Abdihakim Ali, 24, som drogs med sjukdomsbesvär.

Nu är han däremot tillbaka i fullt slag och menar att formen är adekvat inför lördagens match mot IK Oddevold på bortaplan.

– Den är okej. Jag var sjuk förra veckan så den är okej, säger han efter fredagens träning och poängterar att han är redo att spela från start om det behövs:

– Jag kan spela hur mycket som helst. Sedan är det tränaren som får bestämma om jag får hoppa in eller starta, men jag känner att jag kan spela.

Var det en klassisk förkylning eller var det någonting annat?

– Det är en lång historia, men jag hade ont i tanden i Spanien. När jag kom hem skulle jag fixa tanden, och när jag hade gjort det kunde jag inte äta på två dagar. Jag hade så jävla ont i tanden. Jag blev sjuk på grund av det, förklarar Abdikahim Ali med ett leende.

Hur mår tanden nu?

– Bra, bra, bra. Jag har inga jävla tandproblem nu.

– Jag åkte till tandläkaren och det var så knas att de fick dra bort tanden. Det var det som var problemet.

”Jag hatar tandläkaren”

Inte nog med att AIK-mittfältaren tvingades att dra ur en av sina tänder. Han gjorde det också på en plats han inte trivs allt för bra på.

– Jag hatar tandläkaren. Jag är en fegis alltså, det är vad jag är, slår han fast.

Med diverse problem åtgärdade är alltså Abdihakim Ali redo för spel igen. Däremot är konkurrensen på “Gnagets” mittfält tuff, vilket han själv är medveten om.

– Det är kul tycker jag, och det är många bra spelare. Speciellt med det spelsätt vi spelar på tycker jag att det passar mina kvaliteter perfekt. Sedan ska det som sagt vara hög konkurrens men jag tror på mig själv. Jag tror också att tränaren är nöjd över sättet jag spelar på och mina kvaliteter. Det är bara att komma i form så tror jag att det kommer att gå bra. Då tror jag att jag kommer att få mycket speltid.

Det har han också chansen att göra efter att ha varit frisk sedan sommaren förra året, då Mikkjal Thomassen tränade den svartgula Stockholmsklubben.

– Jag är extremt taggad på att vara med en hel säsong, få vara skadefri och vara med den första träningen med den nya tränaren. Förra året kom jag tillbaka under sommaren och hade inte haft så mycket kontakt med Mikkjal. Han fick träffa en spelare som hade varit borta i ett och ett halvt år, då måste man vara bra på en gång. Nu har jag mer tid på mig att visa att det är jag som ska spela.