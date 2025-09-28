Mjällbys succé – klart för Europa 2026: ”Mäktig känsla”

STOCKHOLM. Mjällby AIF kommer att spela Europa-spel nästa säsong.

Det står klart efter söndagens allsvenska matcher.

– Jag blir bara oerhört imponerad över oss själva, säger Anders Torstensson.

Foto: Bildbyrån

Succélaget Mjällby stormar mot SM-guld. Tidigare under söndagen tog den allsvenska serieledaren en ny trepoängare efter en bortaseger mot BP, och leder serien med elva poäng ned till andraplacerade Hammarby med fem omgångar kvar. Därmed är Maif helt klart för Europa-spel till nästa säsong.

Det blir första gången någonsin som Mjällby AIF spelar i Europa.

📣 | KLARA FÖR EUROPASPEL! 💛🖤



Dagens seger innebär att Mjällby AIF 2026 för första gången i föreningen historia kommer spela tävlingsmatcher utanför Sverige gränser! #MjällbyAIF #Allsvenskan2025 pic.twitter.com/sLlbPtjXYy — Mjällby AIF (@MjallbyAIFs) September 28, 2025

”Oerhört imponerad”

Inför säsongen berättade tränare Anders Torstensson om Mjällbys nya ”barriärbrytande” mål att nå Europa-spel.

– Vi har en barriärbrytande målsättning att vi vill spela i Europa, och det är inte för att vara kaxig utan vi har ju varit nära, sa han då.

När frågan om spel i Europa till nästa säsong kommer upp skiner Maif-tränaren upp.

– Jag blir bara oerhört imponerad över oss själva. Vi har satt väldigt höga mål två säsonger i rad, och det kan egentligen vara skadligt om man inte gör jobbet för att leva upp till dem. I år har verkligen alla inblandade gjort jobbet både på och utanför planen.

– Det är en oerhört mäktig känsla att sitta med spelargruppen och diskutera målsättningar och sätta dem högt, avslutar Torstensson.

Mjällby tar emot IF Elfsborg i nästa omgång. Vid en seger, samtidigt som Hammarby förlorar mot IFK Göteborg, är guldet klart.