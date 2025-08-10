Nahir Besara nätar för tredje matchen i rad

Han stod noterad för två raka baljor inför söndagens match mot IFK Norrköping.

Då dundrade Nahir Besara in Hammarbys ledningsmål i den andra halvleken.

Således gjorde Bajen-kaptenen mål för tredje matchen i rad.

Mot Brommapojkarna gjorde han Hammarbys första reduceringsmål i vändningen till 3-2-seger.

Mot IFK Värnamo kvitterade han matchen efter att han assisterat till Pinas 1-0-mål.

Mot IFK Norrköping var matchen mållös fram till 50:e minuten.

I den andra halvleken dröjde det endast fem minuter innan matchens första mål skulle komma. Efter att Montader Madjed slagit in ett inlägg skulle Amadeus Sögaard nicka bort bollen, men skickade den bara rakt upp i luften varpå Nahir Besara dunkade in returen i nättaket på volley.

Målet var alltså hans tredje på lika många allsvenska matcher och fjärde poäng.

Matchen pågår, följ den här!