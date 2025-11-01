”Vittnar om Janssons betydelse – här har MFF varit chanslösa”

Malmö FF i ledning efter första halvlek borta mot BK Häcken, men det är ett MFF som ska tacka Robin Olsens räddningar och Filip Helanders missar för den ledningen.

Skåningarna har nämligen haft stora problem med Helander i luften och här hade avstängde Pontus Jansson behövs, för första 45 vittnar om mittbackens betydelse.

Foto: Bildbyrån

Inför matchen på Bravida intervjuade jag Filip Helander som medgav hur speciellt det skulle bli att möta ”sitt” Malmö FF.

Helander är från Malmö, slog igenom i MFF. Han spelade ihop med Robin Olsen, Oscar Lewicki och Pontus Jansson i MFF under sin tid i klubben, likaså med Martin Olsson i landslaget.

Nu var det bara Robin Olsen som kom till start för MFF och Olsen hade att göra under den första halvleken. Den forne landslagskeepern (som inte stängt dörren till comeback med Dahl Tomasson borta) svarade för två riktigt svettiga räddningar i första halvleken vid ställning 0-0. Först på Isak Brusbergs friläge, därefter på Filip Helanders nick på hörna.

Det här var Helanders första av totalt tre finfina lägen i första halvlek där han samtliga gånger visade sin klass i luften. Det tredje läget borde ha resulterat i kvittering efter att Hugo Bolin efter halvtimmen spelad något orättvist gett MFF ledningen, men nicken från Omonia Nicosia-lånet gick utanför.

Helander har varit en bjässe i luften och MFF har inte lyckats hålla bort honom från farliga lägen. Här hade Pontus Jansson behövts, spelaren som lirade tillsammans med Helander i mittlåset 2014 innan Jansson flyttade till Torino. Jansson hade kunnat matcha Helander i luften, det har inte Rösler och Stryger kunnat göra och det är också här det vittnas om avstängde Janssons betydelse för den himmelsblåa klubben.

