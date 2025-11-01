LIVE: BK Häcken – Malmö FF
BK Häcken tar emot Malmö FF på Bravida arena.
Följ matchen live med FotbollDirekt!
Allsvenskans näst sista omgång drar i gång. Under lördagen tar BK Häcken emot Malmö FF på Bravida arena.
Hemmalaget från Hisingen ligger i mitten av tabellen och har inte mycket att spela för medan MFF behöver ta tre poäng för att ha en chans att ta sig vidare till Europaspel.
Följ matchen live med FotbollDirekts Casper Nordqvist!
