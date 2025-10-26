200 allsvenska matcher.

Så många är Alexander Fransson, 31, på väg att nå upp i.

Matchen mot Mjällby kan bli ”Peking”-mittfältarens 200:e match.

För tolv år sedan, 2013, gjorde en då 18-årig okänt central mittfältare debut för IFK Norrköping. I dag har Alexander Fransson hunnit bli 31 år och nu kan ”Peking”-ikonen nå upp till en mäktig milstolpe.

När Norrköping ställs mot den nyblivna svenska mästaren Mjällby på Strandvallen under söndagen kan Fransson göra sin 200:e allsvenska match för klubben.

Slog igenom under Janne Andersson

Noteringen kommer bara veckor efter att Christoffer ”Totte” Nyman blivit ”Pekings” meste allsvenska spelare genom tiderna, efter anfallarens 322:a (!) match för klubben. Duon slog igenom i Norrköping ungefär samtidigt, och tillsammans gick de och vann allsvenskan 2015.

– Vi hade yngst lag i allsvenskan om man tittade på startspelarna och vi hade i snitt 5,5 startspelare som var Norrköping-killar. Det var ”Totte”, Alexander Fransson, Mitov Nilsson, Linus Wahlqvist, Christopher Telo, Filip Dagerstål, jag kan ha glömt någon. Vi hade ett gäng spelare där, och det gjorde att identiteten med laget och staden blev så jäkla häftig, sa den dåvarande ”Peking”-tränaren Janne Andersson till FotbollDirekt tidigare i oktober.

Sedan dess har Alexander Fransson representerat klubbar som schweiziska Basel och Lausanne, AEK Aten i Grekland och Omonia Nicosia på Cypern, samt norska Odd. Mittfältaren vände hem till IFK Norrköping igen inför denna säsong och gör sin tredje sejour i klubben sedan genombrottet 2013.

Bara 18 nu aktiva spelare har gjort fler allsvenska matcher än Fransson.

Aktiva spelarna med flest allsvenska matcher: