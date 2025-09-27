Peking-spelarna vill se Nyman-staty: ”Absolut”

Christoffer Nyman är IFK Norrköpings mesta spelare i allsvenskan.

Nu vill hans lagkamrater att en ska staty ska resas i hans namn.

– Han är det Norrköping står för, säger Arnor Traustason till NT.

Foto: Bildbyrån

Under lördagens match mot BK Häcken blev IFK Norrköpings Christoffer Nyman klubbens mesta spelare i allsvenskan. Anfallaren noterades för sitt 322:a framträdande i serien.

Efter matchen hyllade Peking-spelarna sin lagkapten.

– Alla som följer Norrköping och svensk fotboll vet hur stor betydelse han har och vilken fantastisk lagkamrat och spelare det är. Framför allt är han en jättefin människa som alltid vill alla väl. Det är en stor ära att få dela omklädningsrum med honom, säger Max Watson till NT.

– Som fotbollen ser ut i dag är det sällsynt med någon som blir kvar i samma klubb, det faktum att han snittar ett mål i var tredje match gör inte saken sämre. Han kommer säkerligen ha en staty utanför Parken en dag.

Även Peking-profilen Arnor Traustason vill se en staty av Nyman.

– Absolut. Jag har fått lära känna honom som person och som lagkamrat, att han är en vinnarskalle som krigar. Han är det Norrköping står för. All respekt, en otrolig person. Jag är lycklig av att få vara en del av hans karriär – alltså ärligt, nu pratar jag från hjärtat

Christoffer Nyman har under sin tid i IFK Norrköping gjort 108 mål och 32 assist på sina 322 matcher i allsvenskan.