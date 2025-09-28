Nya siffrorna: Mjällby missar poängrekordet

Mjällby stormar mot SM-guld.

Men något poängrekord blir det inte för succélaget om man får tro BETSiE.

Enligt superdatorns simuleringar slutar Maif på 66 poäng, en poäng bakom rekordnoteringen.

Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF har tagit allsvenskan 2025 med storm. Fjolårsfemman leder serien med åtta (!) poäng ned till andraplacerade Hammarby med bara sex omgångar kvar och stormar mot klubbens första SM-guld någonsin.

Den stora snackisen under säsongen har varit Sölvesborgslagets galna poängsnitt. Maif har samlat ihop hela 57 poäng på 25 omgångar, ett poängsnitt på drygt 2,3 poäng per match. Om det snittet skulle stå sig över 30 omgångar skulle Mjällby sluta på 71 (71,25) insamlade poäng över hela säsongen.

Det skulle vara ett nytt allsvenskt poängrekord, fyra poäng bättre än Malmö FF:s och AIK:s rekordnotering från 2010 respektive 2018 (67).

Högst poäng i allsvenskan:

Malmö FF, 2010: 67

AIK, 2018: 67

Malmö FF, 2016: 66

Djurgårdens IF, 2019: 66

IFK Norrköping, 2015: 66

Superdatorn: Så slutar allsvenskan

Men det kommer inte bli en nytt allsvenskt rekord. Det menar superdatorn BETSiE, som har simulerat återstoden av den allsvenska säsongen 2025 hela 20 000 gånger.

Efter poängtappet mot Öster senast förutspår BETSiE att Mjällby kommer att sluta på totalt 66 (66,3 poäng). Det är första gången sedan den 11 september (65,9) som Maif inte projiceras slå det allsvenska poängrekordet på 67 poäng.

Foto: Bildbyrån

Vinner allsvenskan i 95 av 100 fall

Men trots det missade poängrekordet finns det goda skäl för Maif att fira. Enligt BETSiE vinner Mjällby allsvenskan i 95,3 procent av fallen, och i bara 4,7 procent av superdatorns simuleringar lyckas andraplacerade Hammarby ta sig förbi och sluta på förstaplatsen.

I samtliga (!) av BETSiE:s 20 000 simuleringar slutar Mjällby minst trea i den allsvenska tabellen.

Samtidigt är guldchansen för alla andra lag, förutom Mjällby och Hammarby, borta. I BETSiE:s simuleringar vinner inget annat lag SM-guld i något av fallen.

✔️ BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarvärde för att förutsäga kommande matchresultat. Den simulerar allsvenskan tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.