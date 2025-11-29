Ödmjuk Sana inför kvalreturen: ”Ingenting är klart”

GÖTEBORG. Örgryte IS har god chans att ta sig upp till allsvenskan.

Frågan är dock vad som händer med Tobias Sana – vars kontrakt går ut?

– Jag tror att Pontus har viktigare spelare att lösa, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Med två dagar kvar till returen i det allsvenska kvalet tränade Örgryte IS på de sista detaljerna inför matchen mot IFK Norrköping. Då mötte en frusen Tobias Sana upp FotbollDirekts reporter på plats ÖIS-gården.

– Det är några dagar innan den stora matchen och vi tränar på små detaljer. Det är såklart kaosväder men det är bara att gilla läget, säger Sana till FD.

Inför returen, som ÖIS leder med 3-0, väntas ett mycket stort bortafölje i Norrköping. Detta då hela 19 bussar med ÖIS-supportrar väntas resa till Östergötland.

– Det ska såklart bli roligt. Men det har det varit i de flesta av matcherna som har varit lite närmare. Då har det varit väldigt mycket folk, som i Varberg och Falkenberg. Vi har haft ett fantastiskt stöd hela säsongen.

Med mer än en fot i allsvenskan 2026 är Tobias Sana tydlig med att ingenting är klart – och att man inte kan slappna av.

– De är såklart bra efter första matchen men vi ska vara ödmjuka. Det är fortfarande 90 minuter kvar och ingenting är klart. Det är 0-0 och vi ska gå in och kriga som vi gjorde första matchen och jobba för varandra. Det är det viktigaste.

Blev du överraskad över hur det såg ut i den första matchen?

– Jag kände att vi kom upp i en fantastiskt bra nivå. Vi krigade för varandra och stängde många ytor med en man mindre i 35 minuter. Jag tycker att vi krigade enormt för varandra. Sett till de minuterna vi var en man mindre tycker jag att det är jämnt. Vi vet vår kapacitet men vi ska fortfarande vara ödmjuka och jobba stenhårt.

En snackis från det första kvalmötet var bristen på hemjobb från IFK Norrköping-spelarna när Örgryte ställde om. Kring det väljer 36-årige Sana att lägga fokus på de saker som sällskapet från Göteborg gjorde bra.

– Jag har inte fokuserat på dem eller vad folk säger hit och dit. Jag konstaterar, när man ser på målet, att vi gör det bra allihopa. Vi gör det bra, så enkelt är det.

Hur stort hade det varit för ÖIS att gå upp i allsvenskan?

– Jag vet inte hur många år det är sedan de var uppe senast… Typ 16 år eller något sådant. Det är klart att det hade varit kul, och det känner man efter den första matchen. Men ingenting är klart.

Blir det spel i allsvenskan?

– Vi går för det. Vi måste tro på det men det kommer att krävas ett jävla jobb. Som jag har sagt 1000 gånger måste vi vara ödmjuka och inte ta någonting för givet.

Med ett utgående avtal är Tobias Sanas framtid i Örgryte IS oviss. När FotbollDirekt frågar hur stora chanserna är att han fortsätter i ÖIS vid uppflyttning lyder svaret:

– Jag fokuserar inte på det. Jag tror att Pontus (Farnerud, sportchef) har viktigare spelare och viktigare människor att lösa. Sedan vet jag vad jag kan bidra med och jag vet att jag klarar av att spela på högsta nivå, avslutar veteranen.

Matchen mellan IFK Norrköping och Örgryte IS har avspark klockan 15.00.