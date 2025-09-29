Oron för Blåvitts nya arenaprojekt: ”Finns en risk”

IFK Göteborg vill bygga en helt ny arena med plats för 30 000 åskådare.

Men då kommer den nya hemmaplanen ligga strax utanför Göteborg.

– Det tar bort en dimension av att gå på ”Blåvitt”-match, säger Arvid Larsson, redaktör för ”Alltid Blåvitt” på SvenskaFans, till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var under måndagen som IFK Göteborg meddelade att klubben har startat arbetet med att bygga en helt ny arena. Den nuvarande hemmaarenan, Gamla ullevi, säljer slut i i stort sett varje hemmamatch och bedöms vara för liten för ”Blåvitt”.

Idén om en ny hemmaplan har funnits under en längre tid, men nu utreder klubben, tillsammans med byggherren Ola Serneke, att bygga en ny arena med plats för hela 30 000 åskådare.

– Spontana reaktionerna är blandade. Det är klart att det är fantastiskt att de faktiskt har kommit till skott och kan visa att de har en idé, att de faktiskt arbetar med den och att det ser ut som att det kan bli verklighet inom en hyfsad snar framtid, säger Arvid Larsson, redaktör för supporterforumet ”Alltid Blåvitt” på SvenskaFans, till FotbollDirekt.

Han tillägger:

– Det har varit snack om att så fort vi inte behöver fokusera på att hålla oss kvar i allsvenskan till varje pris så ska vi försöka jobba med en ny arena. Det känns jättebra att de har ett förslag. De bollar upp 30 000 som åskådarantal och det känns väl tillräckligt mycket, men kanske till och med lite i överkant med risk för att det blir halvtomma matcher mot Degerfors hemma i augusti typ.

”Det är oundvikligt”

Den nya arenan, som går under arbetsnamnet ”Arena Kviberg”, är planerad att byggas i Kvibergområdet strax öster om Göteborg, där ”Blåvitts” akademiverksamhet redan håller till.

– På ett sätt är det oundvikligt att det skulle bli så. Det är där som på något sätt är det nya ”Blåvitts” mark, och det är förmodligen ganska mycket billigare att bygga där än mitt inne i staden. Men det är klart att det tar bort en dimension av att gå på ”Blåvitt”-match. Att den inte ligger 200 meter från avenyn, säger Arvid Larsson.

Gamla ullevi. Foto: Bildbyrån

Supporterprofilen pekar på att omställningen att gå från Gamla ullevi, som är placerad mitt i Göteborg, till en arena i utkanten av staden riskerar att påverka matchupplevelsen negativt. Han jämför det med Stockholmsfotbollen där de två stora arenorna, Strawberry och 3Arena, båda är placerade i en bit utanför staden.

– När man går på matcher i Stockholm är det inte så roligt att sätta sig på det pendeltåget, eller ställa sig är det egentligen för det finns inte en enda sittplats. Just nu är förbindelserna ut till Kviberg inte överdrivet många, men det kan man säkert jobba med på något sätt. Men det är inte samma grej att sätta sig på en spårvagn i en kvart när man ska till match. Det tar bort lite av den härliga uppladdningen.

Alternativet: ”Väger tyngre för många”

Samtidigt skulle steget från en arena som tar in drygt 18 000 åskådare till en ny multiarena med plats för nästan det dubbla vara enormt för IFK Göteborg som klubb, tycker Larsson.

– Det hade varit väldigt stort på många plan. Framförallt för att man kan maximera intäkter i from av biljettförsäljning och så, men också för att så Gamla ullevi är uppbygd på så är den inte bara usel på det sättet att det inte finns toaletter och kiosker, utan det finns i stort sett inga ”hospitality”-ytor. Det märker man tydligt på både 3Arean och Strawberry, de är nya arenor byggda för en annan tid. Det är en trevligare miljö bakom läktarna och runt omkring. Det hoppas jag att man tar i beaktning.

Gamla ullevi. Foto: Bildbyrån

I vintras meddelade Got event, företaget som driver Gamla ullevi, att arenan rustas upp för över 20 miljoner kronor. Samtidigt har det funnits förslag om att bygga om arenan för att både ta in mer publik och skapa en modernare läktarupplevelse.

– Om Gamla ullevi fortsätter att lägga upp det som ett alternativ tror jag att det kanske väger tyngre för många. Jag tror att många tycker att 30 000 är några tusen för mycket. En renovering av Gamla ullevi kanske inte är ett långsiktigt beslut som med en helt ny arena. Den har nog inte mer än 15 år i sig ändå, säger Arvid Larsson