STOCKHOLM. De är nya konkurrenter i landslaget.

Viktor Johansson tokhyllar Noel Törnqvist direkt även om Johansson blev glad över att Mjällbymålvakten inte fick fira SM-guldet i söndags.

– Jag sa det till honom, om det inte vore för Bajen så hade hoppats att de skulle ta hem guldet, men nu blev jag glad för tre poäng, säger Johansson om Hammarbys viktoria mot Blåvitt som sköt upp Maifs firande.

Sverige har haft fyra målvakter som permanent etta i landslaget sedan 80-talet. Först var det Thomas Ravelli som länge vaktade målet. Därefter Magnus Hedman som var trea bakom Ravelli redan under VM 1994. Hedmans tid som etta blev dock inte lika länge som tänkt då en ung Andreas Isaksson tog över efter VM 2002.

Isaksson förblev den givne mellan stolparna tills han själv valde att sluta efter EM 2016 och då tog tvåan Robin Olsen över.

Nu sker ett nytt skifte i målet, detta efter förra veckans rabalder där Olsen valde att sluta helt i landslaget efter att Jon Dahl Tomasson gett beskedet att Viktor Johansson står mot Schweiz på fredag. Efterspelet blev förstås en rejäl snackis med ett redan klassiskt ordkrig mellan Olsen och Tomasson – något Johansson gav sin bild kring i går kväll.

Femte målvakten i landslaget sedan 80-talet alltså, och nu är frågan om det ska bli 27-årige Johansson som ska Blågults mål i ett decennium.

– Jag får hoppas på det, säger Stoke-keepern Johansson med ett leende.

– Allt är ju prestationsbaserat. Man får se till att göra det bra. Allt börjar på fredag, sedan får man ta det därefter.

Hyllningen till Törnqvist: ”Otroligt häftigt”

Bakom Johansson i VM-kvalsamlingen mot Schweiz och Kosovo är veteranen Kristoffer Nordfeldt och nykomlingen Noel Törnqvist. Den sistnämnde är fyra år yngre än Johansson och kampen mellan duon lär därmed fortgå länge i Blågult.

– Otroligt häftigt med hans Como-flytt i vinter, men först och främst… vilken himla säsong han haft nu. Jag snackade med honom första gången nu och det är en otroligt härlig person. Han är jättehärlig och jättevarm, jag önskar honom allt gott när han flyttar. Sedan blir ju hans säsong otroligt lång eftersom han flyger dit typ direkt, men nej, otroligt kul för honom, säger Johansson till FotbollDirekt.

Törnqvist hade också kunnat bli allsvensk mästare i kavaj i söndags, men den festnatten uteblev då Hammarby besegrade IFK Göteborg. På frågan om Törnqvist var ledsen över det uppskjutna guldfirandet skrattar Johansson.

– Vi snackade inte allt för mycket om det. Jag kan tänka mig både ja och nej. Det är kul att göra det själv på planen, men nog i deras läge vill de säkert få klart det fortast möjligt.

Det var ju också ditt Hammarby sabbade det preppade guldfirandet i Sölvesborg?

– Jag sa det till honom, om det inte vore för Bajen så hade hoppats att de skulle ta hem guldet, men nu blev jag glad för tre poäng, avslutar den förre Hammarbytalangen med ett nytt leende.