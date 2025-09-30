Halmstads BK har inte förlorat en hemmamatch mot något av de tre stora Stockhomslagen sedan sommaren 2024.

Nu försöker HBK:s André Boman sätta ord hur hans lag har blivit den nya”Stockholmsdräparen”.

– Jag tror inte att de tycker att det är så sexigt att åka till Örjans Vall, säger han till FotbollDirekt.

Inför söndagens match mellan Halmstads BK och Hammarby hade inte de grönvita lyckats vinna mot bollklubben från Halland på Örjans Vall sedan 2017. Efter tillställningen skulle det facitet förbli detsamma, och förlängas med en match.

Detta då Villiam Granath slog till med matchens enda mål omkring tio minuter in i den andra halvleken. Dagen efter HBK-segern ringde FotbollDirekt upp högerbacken André Boman för att fråga hur hans lag gick till väga för bärga de tre viktiga poängen i bottenstriden.

– Vi har inte snackat så mycket än, för vi är lediga idag. Det jag kan säga, när man har tittat tillbaka lite och tänkt efter, är att vi är så jävla stabila bakåt just nu. Jag hoppas inte att det bara är för tillfället utan att det håller i sig under de matcherna som är kvar – oavsett om det blir fem matcher eller om det blir sju matcher med kval. Det är ju inget vi hoppas på såklart men jag tycker att försvarsspelet är någonting helt annat. Vi är tajta och det är ingen som kommer emellan, säger Boman och fortsätter:

– Förut var det att vi kunde ligga lågt men det kom ändå mycket bollar emellan och bakom. Det fanns ytor överallt även när vi låg lågt och skulle vara tajta. Nu är det mer… Som det som det ska. Vi är noggranna hela tiden och om en går upp i press så är det två täckningar bakom. Det är en typisk fotbollsgrej och det låter så klyschigt, men vi är verkligen ödmjuka och gör jobbet.

Boman fortsätter med att förklara en del i varför HBK:s försvar har fungerat bättre på sistone.

– Jag tycker att det var samma förra året, när jag kommer in och Granath får ta ett kliv upp. Jag älskar att försvara med honom för han tänker rätt mycket som jag. Vi lägger hjärta och själ i försvarsspelet och vi springer och kämpar. Det är lätt som offensiv spelare att spara lite på krafterna men han tar verkligen det defensiva jobbet. Han är så fysiskt stark att han klarar av att ta det där jobbet och hjälpa mig när jag behöver det. Sedan litar han på mig med vissa en-mot-en situationer, det ska jag lösa och det har jag sagt till honom också – så att han inte behöver känna sig orolig. Men man blir verkligen hjälpt av honom och det är samma med hela laget – alla hjälper varandra.

Om det är något lag som ska vara stabila bakåt är det väl Halmstads BK?

– Ja, det är väl så det har blivit lite, säger Boman och skrattar.

– Men det var det som var lite konstigt ett tag, att vi plötsligt inte var bra och släppte in väldigt mycket mål. Då är det ju inget bra försvarsspel. Vi släppte till mycket skott och så men nu är vi som vi ska vara, ett Halmstads BK som är tajta bakåt och jobbiga att möta. Främst på Örjans Vall i alla fall.

”Det är faktiskt sjukt – vi har en bra historik mot de lagen i år”

Att Halmstads BK är en tuff nöt att knäcka på Örjans Vall har inte gjorts till någon hemlighet. Bland annat har ingen av de tre stora Stockholmsklubbarna, AIK, Djurgården och Hammarby, lyckats vinna på “Vallen” i år. Det senaste 08-laget att vinna på Örjans Vall var AIK, som bortaslog HBK i juli förra året.

– Oj, brister André Boman ut när FotbollDirekt poängterar HBK:s hemmafacit mot Stockholmsklubbarna.

– Det är faktiskt sjukt. Vi har en bra historik mot de lagen i år. Vi har hållit nollan mot alla de tre lagen, det är stabilt och riktigt starkt. Det är nog inte många lag som har gjort det på sin hemmaplan mot dem lagen.

Vad är det som gör att Stockholmslagen inte lyckas åka till Halmstad och vinna?

– Jag tror inte att de gillar att spela på Örjans Vall bara. Jag tror inte att de tycker att det är så… sexigt kanske, att åka till Örjans Vall och spela på en gammal arena med öppet runt sidorna. De kanske inte är lika taggade på en sådan match och det är klart att det straffar sig, alla lag i allsvenskan är bra. Men jag vet faktiskt inte, det är en jättesvår fråga. Jag kan tänka mig att det har att göra med att det är en ganska lång resa, att det blåser i Halmstad, att det är ett tråkigt lag att möta och allt sådant. Jag tror att mycket spelar roll och att man ganska går ner några procent i tempo, och då står vi upp lika bra som Hammarby till exempel. Jag tror att det har att göra med att det är lite tråkigt att komma ner hit kanske, säger Boman och fnissar till.

Boman skadade sin opererade axel: ”Klart att man blir lite mer nojig”

Oaktat varför Hammarby förlorade mot Halmstads BK ännu en gång råkade André Boman ut för en smäll på axeln i matchen. Nu förklarar han vad det var som hände.

– Det som hände var att jag gick ner och typ lade mig för att täcka bollen egentligen. Då skulle jag ta emot mig med armbågen och så tog Paulos (Abraham) emot sig på min rygg så att det blev lite extra tryck. Så ja, det var rätt smärtsamt. Vi får se nu i dagarna och undersöka det närmare. Det är klart att det gör ont, men det gör ont att spela fotboll liksom. Jag hoppas att det inte är något som är jätteproblem. Jag är positiv till det och försöker att inte tänka så mycket på det. Vi får se, jag har inte så mycket till svar innan vi har kollat ordentligt.

Du spelade ändå vidare en bra bit innan du byttes ut?

– Ja, jag spelade typ 25 minuter tills det var tre minuter kvar. Sedan kände jag att jag fick kramp på vaden och baksidan och så hade jag ont i axeln också. Då tänkte jag att vi hade ett byte kvar och att det bara var att ropa. Jag fick ett tillfälle och byta och jag ville inte springa runt och inte kunna ge hundra procent de sista minuterna.

Sagt och gjort byttes André Boman ut, med smärta i ena axeln. Det är inte heller den första gången han har problem med sina axlar.

– Jag har opererat båda axlarna faktiskt och haft problem med dem innan. Det är klart att man blir lite mer nojig när det är något som man har opererat som man har ont i helt plötsligt. Det sätter sig kanske mer i huvudet och då kanske man inte vågar använda den mer när man känner smärta i den. Jag hoppas att det mest sitter i huvudet nu, avslutar Boman.