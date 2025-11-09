Salétros sista ord: ”Gav mitt allt i två och ett halvt år”

SOLNA. AIK:s lagkapten har gjort sin sista match för klubben – den här gången.

Nu berättar Anton Salétros om varför han valde att lämna AIK för spel i MLS.

– Jag har kommit till en punkt där jag känner att jag behöver göra någonting annat, säger han efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Det var under fredagen som AIK kommunicerade att matchen mot Halmstads BK blir Anton Salétros, 29, sista. Detta då han kommer att lämna för spel i MLS-klubben Chicago Fire efter säsongen.

Avslutningen blev inte direkt som mittfältaren tänkte sig. ”Gnaget” kom inte upp till nivå, föll med 2-0 och ramlade ner från fjärde- till sjundeplats.

Efter matchen, och Anton Salétros avtackning, säger han:

– Det blev väl inte som man hade tänkt sig, säger Salétros och skrattar lätt.

– Jag är otroligt besviken över matchen. Det är speciella känslor då det är sista matchen, fortsätter han.

Redan inför avspark hyllades AIK-kaptenen med ett tifo ackompanjerat med en banderoll. På den stod det ”En ovärderlig gärning – tack Anton”.

– Jag såg det och är otroligt tacksam över det. Det är en otroligt fin gest av supportrarna och jag önskar bara att vi kunde ha gett tillbaka på planen, men det var väl lite signumet av den här säsongen om man säger så.

Foto: Bildbyrån

Efter matchen pratade 29-åringen direkt till de supportar som hade stannat kvar för att tacka sin lagkapten. Då talade han om att AIK är som bäst när samtliga parter i föreningen verkar mot samma mål. Efter matchen utvecklar Salétros sitt anförande.

– AIK har varit som bäst när alla är synkade. Det handlar om allt från styrelsen, till tränarna, spelarna och fansen. Jag har varit med några gånger när det har varit så synkat och då har det ofta blivit guld eller precis utanför. När AIK skapar en sådan kraft tillsammans är AIK jobbiga att möta. Det är det man vill se.

Vad är det då som inte har varit i synk mellan spelare, styrelse, tränare och ledning?

– Det är ingenting jag ska stå och prata om här, men man önskar att det var en kraft som tog oss framåt.

Kan man som spelare påverka det över huvud taget?

– Man försöker. Man gör sitt bästa varje dag och det bästa sättet att göra det är att låta fötterna tala på planen. Men där har vi inte varit tillräckligt bra, så det går hand i hand.

Därför valde Anton Salétros att lämna AIK: ”De har varit på länge”

Det är en stor fråga, men hur kommer det sig att du lämnar AIK?

– Jag har kommit till en punkt där jag känner att jag behöver göra någonting annat. Jag gav mitt allt i två och ett halvt år. Planen var att försöka rädda kvar AIK, det lyckades vi med, och sedan ta nästa steg. Det här året har inte blivit som vi har tänkt oss och… Ja, det är väl så.

Varför blev det en flytt till just USA?

– Jag har pratat med dem, tränarna och hela den sportsliga organisationen. De har varit på länge och det känns som ett häftigt äventyr att få göra någonting nytt.

Om Anton Salétros kommer att vända tillbaka någon gång är för tidigt att säga nu, menar han själv.

– Man vet aldrig. I fotboll vet man aldrig. Vi får se, avslutar Salétros.