Foto: Bildbyrån

Sebastian Clemmensen: ”Alla hatar Gais i Göteborg”

  Author image

    Fredrik de Ron

    IFK Göteborg är derbykungar.
    Efter segern mot Gais drog Sebastian Clemmensen i gång ramsan ”Alla hatar Gais i Göteborg”.
    – Det fick bli den ramsan, sa han enligt Expressen.

    Gais hade inte förlorat en allsvensk match på elva raka försök, men i Göteborgsderbyt mot lokalrivalen ”Blåvitt” tog det stopp. Segerorganisatör blev nyförvärvet från Hammarby, Sebastian Clemmensen, som låg bakom matchens enda mål efter ett stenhårt inlägg som landade hos Kolbeinn Thordarson.

    – Underbart. Första derbyvinsten för mig. Atmosfären och stämningen… wow! sa han efter matchen enligt Expressen.

    Drog i gång segerramsa

    Efter derbysegern samlades IFK Göteborg-truppen framför ”bortasupportrarnas” kortsida för att fira. Då skickades den 21-åriga Clemmensen fram för att dra i gång en segerramsa.

    Valet föll på ramsan ”Alla hatar Gais i Göteborg”.

    – Jag såg att de kallade på mig och sen försökte jag bara tänka på vilken sång jag skulle dra igång. Men det stod helt still i huvudet, jag kom inte på en enda ramsa. Den enda jag kom på var ”Alla hatar Gais i Göteborg”. Så det fick bli den, sa han.

    Derbyt slutade 1–0 till IFK Göteborg.

