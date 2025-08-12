Sebastian Clemmensen: ”Alla hatar Gais i Göteborg”

IFK Göteborg är derbykungar.

Efter segern mot Gais drog Sebastian Clemmensen i gång ramsan ”Alla hatar Gais i Göteborg”.

– Det fick bli den ramsan, sa han enligt Expressen.

Video Sam Acha: Värvningarna att hålla ett extra öga på

Gais hade inte förlorat en allsvensk match på elva raka försök, men i Göteborgsderbyt mot lokalrivalen ”Blåvitt” tog det stopp. Segerorganisatör blev nyförvärvet från Hammarby, Sebastian Clemmensen, som låg bakom matchens enda mål efter ett stenhårt inlägg som landade hos Kolbeinn Thordarson.

– Underbart. Första derbyvinsten för mig. Atmosfären och stämningen… wow! sa han efter matchen enligt Expressen.

Drog i gång segerramsa

Efter derbysegern samlades IFK Göteborg-truppen framför ”bortasupportrarnas” kortsida för att fira. Då skickades den 21-åriga Clemmensen fram för att dra i gång en segerramsa.

Valet föll på ramsan ”Alla hatar Gais i Göteborg”.

– Jag såg att de kallade på mig och sen försökte jag bara tänka på vilken sång jag skulle dra igång. Men det stod helt still i huvudet, jag kom inte på en enda ramsa. Den enda jag kom på var ”Alla hatar Gais i Göteborg”. Så det fick bli den, sa han.

Derbyt slutade 1–0 till IFK Göteborg.