Stefan Batan: ”Ville egentligen aldrig till Djurgården”

Han var ”klar” för AIK, men hamnade i Djurgården.

I dag är Stefan Batan älskad i Hammarby.

I Transferpodden berättar Södertäljesonen att det i efterhand var fel att skriva på för Dif.

– Det var inte rätt klubb för mig, säger 40-åringen.

Foto: Bildbyrån

På svenska Wikipedia står det att Stefan Batan representerade AIK 2005. Det är inte sant, även om tanken var att han i slutet av 2005 skulle lämna moderklubben Assyriska för Gnaget som inför 2006 var tillbaka i allsvenskan efter en säsong i superettan.

Men Batan tvärvände i sista stund när det redan ansågs klart med AIK – och skrev på för värsta rivalen Djurgården i stället.

Väl i Dif uteblev succén och han återvände till Assyriska några år senare efter sparsamt med speltid hos Blåränderna.

I stället är det Hammarbys supportrar som Batan är älskad av i Stockholmsfotbollen, detta efter sina år i klubben 2014-2017. Han var med och sköt upp laget till allsvenskan under debutsäsongen och var en del av Södertäljetrojkan tillsammans med Kennedy Bakircioglü, Andreas Haddad och Nahir Besara.

Batan lämnade elitfotbollen 2019 i samband med sin exit från Västerås SK och nu ingår han i Fotbolltransfers nya poddsatsningen Transferpodden där han agerar sidekick till journalisten Nemrud Kurt.

Hittills har duon släppt tre avsnitt där ovannämnda Nahir Besara var premiärgäst följt av Albin Ekdal och Jimmy Durmaz.

Kunde ha valt MFF framför AIK och Djurgården: ”Fick ett så professionellt intryck”

I Durmaz-avsnittet berättar Durmaz varför han valde att flytta till MFF i stället för AIK 2008 där forne landslagsspelaren beskriver Skåneklubbens proffsighet.

Stefan Batan känner själv igen sig i den bilden – och avslöjar att han själv lika gärna kunde ha hamnat i MFF i stället för Djurgården efter sin succé i Assyriska 2005.

– Jag kunde ha spelat i Malmö. Jag åkte ner dit med min pappa och agent och vi träffade Hasse Borg (MFF:s dåvarande sportchef). Man fick ett så professionellt intryck, säger 40-årige Batan och fortsätter:

– Det är ju så man ska jobba för att locka spelare. Man ska ha en plan för sina spelare, även om det sedan kanske inte blir så. Det var därför också som jag egentligen inte ville till Djurgården. De var regerande mästare och man märkte att ”här blir jag en i mängden”.

Batan berättar att i drakampen mellan MFF, Djurgården och AIK så var han mest lockad av den sistnämnda klubben.

– Jag ville till AIK på den tiden. AIK sa ja till allt jag pekade på. De visade verkligen att de ville ha mig. MFF hade också ett bra upplägg, säger Batan innan han skrattar till.

– Men sedan hamnade jag till sist i Djurgården ändå… Min känsla blev ändå rätt, det var inte rätt klubb för mig.