DEL 1. Den allsvenska säsongen 2025 närmar sig återstart efter landslagsuppehållet.

Då har FotbollDirekts Tor Sundberg gått igenom hur stort eller litet behov de 16 klubbarna var i av ledigheten.

Här är del ett, med de åtta bäst placerade lagen i serien.

Foto: Bildbyrån

Det svenska landslaget lyckades inte vinna någon av sina två VM-kvalmatcher och stod för ett praktfiasko borta mot Kosovo i tisdags. Nu har landslagsuppehållet för september månad nått sitt slut – och vilan för de allsvenska klubbarna likaså.

Inför helgens återstart har FotbollDirekts Tor Sundberg satt betyg på hur stort eller litet behov de 16 allsvenska klubbarna var av uppehållet.

Vi börjar högst upp i tabellen, med serieledande Mjällby AIF.

Mjällby AIF 5/5

Allt är såklart relativt, men enligt mig var laget från Listerlandet en av klubbarna som var i störst behov av ett uppehåll.

Jag är fullt medveten om att man inte har förlorat sedan den 11 maj, mot AIK borta, men däremot upplevde jag en påtaglig trötthet hos spelarna i Mjällby AIF.

Foto: Bildbyrån

Matchen mot Djurgården var långt från deras bästa, även om 1-1-målet i slutet var högst välförtjänt. Segern borta mot Gais var ett stort kvitto på att man är seriens mest formstarka lag och 1-0-segern mot Halmstads BK var krampaktig – men också enligt konstens alla regler.

Hammarby IF 3/5

Inför hemmamatchen mot Öster, den sista innan uppehållet, hade Hammarby inte vunnit en fotbollsmatch på de tre senaste (borträknat kvalet till svenska cupen).

Därför var jag beredd att sätta högsta betyg på behovet av ett uppehåll, innan man krossade nykomlingarna Öster.

På 3Arena, där jag var på plats, visade Hammarby upp en effektivitet som heter duga – även om man slarvade en hel del i sitt egna spel i inledningen av matchen.

Paulos Abraham fick näta i allsvenskan för andra gången i år och Nahir Besara var precis så bra som Nahir Besara kan vara, både i frisparkssammanhang och som lagkapten.

Däremot tror jag inte att spelarna eller ledarna i Bajen hatade det nyss avslutade uppehållet.

AIK 2/5

Att sätta någon slags betyg på AIK:s allsvenska säsong 2025 är inte den lättaste av uppgifterna.

Vårsäsongen var, som de flesta vet, en överprestation som knappt liknar något annat och under hösten har verkligheten kommit ikapp de svartgula.

Foto: Bildbyrån

Efter debaclet mot Györi i play off-mötet till Conference League förlorade AIK borta mot Göteborg innan man studsade tillbaka mot Degerfors borta och senare vände underläge till seger mot Sirius hemma.

Jag tror helt ärligt inte att ett uppehåll har gjort varken bu eller bä för AIK – det kommer sannolikt att se likadant ut som innan ledigheten.

Malmö FF 4/5

De regerande svenska mästarna Malmö FF har gått en tung säsong till mötes, med himmelsblåa mått mätt.

Efter uttåget mot FC Köpenhamn i Champions League visade man musklerna mot Sigma Olomouc och kvalificerade sig till ligafasen i Europa League – för andra året i rad.

I allsvenskan har resultaten varierat, och detta i stor stil. Hemmaförlusten mot Mjällby tog med största sannolikhet mycket hårt på Henrik Rydströms mannar som därefter krossade HBK borta med 4-0.

I de två efterföljande allsvenska matcherna har man dock bara fått med sig två poäng, efter 0-0 mot IFK Göteborg och 1-1 mot bottenlaget Degerfors.

Uppehållet kom alltså lägligt för MFF.

Gais 1/5

Som tidigare nämnt förlorade Gais en viktig match mot Mjällby i den näst sista matchen före uppehållet. Dessförinnan stod man för en stor skalp uppe i Stockholm när man besegrade Hammarby med 2-1.

I den sista matchen innan pausen ställdes man mot BK Häcken i ett göteborgsderby – och vann med uddamålet.

Att vinna ett derby är inte någon liten sak – och att spela på ångorna av det kan vara både positivt och negativt. I det här fallet vill jag nog hävda att “Makrillarna” inte hade haft något emot att köra vidare, därav betyget.

IFK Göteborg 1/5

“Änglarna” från Göteborg har lyft sig rejält jämfört med förra året och IFK Göteborg stoltserar just nu med en sjätteplats i tabellen.

På de fem senaste allsvenska matcherna har man inte förlorat en enda, och då pratar vi om ett lag som undvek kvalplats på målskillnad i fjol.

Foto: Bildbyrån

3-0 mot Degerfors, en 1-0-seger i derbyt mot Gais, 2-1 i stormatchen mot AIK, 0-0 mot Malmö FF och en 1-0-seger mot jumbon Värnamo tycker jag säger sig själv.

Nu har man dock fått ladda batterierna inför ett nytt derby till helgen, mot BK Häcken.

IF Elfsborg 5/5

Så här långt har vi talat mycket om formstarka lag i allsvenskan. IF Elfsborg är inte ett av dessa.

På de fem senaste allsvenska matcherna har man endast lyckats vinna en, och rasat ner från toppstriden.

Efter segern mot Häcken i början av augusti har man spelat lika mot IFK Värnamo för att sedan kamma noll i tre raka matcher. Detta mot Norrköping, Halmstad och Brommapojkarna.

Besfort Zeneli berättade för mig att det inte finns någon internt missnöje mot manager Oscar Hiljemark. Oaktat det var både han och Borås-truppen i behov av att samla krafterna

Djurgårdens IF 1/5

Djurgårdens IF har hittat någon form av kontinuitet i sitt spel och har tagit sig en bit upp i den allsvenska tabellen.

De fem senaste matcherna i den svenska högstaserien har inneburit nio poäng, där sex av dessa kom i de två senaste matcherna.

Segern mot Brommapojkarna medgav BP-tränaren Fredrik Landén var välförtjänt för Blåränderna – som följde upp vinsten på Grimsta med att krossa IFK Norrköping med 4-0 innan uppehållet.

Hade jag varit Djurgården hade jag nog bara velat köra vidare och fortsätta på det spår man har stakat upp.

***

Del två kommer på FotbollDirekt inom kort.