Takkula om utlandskvoten: ”Finns mycket att göra”

AIK har flest utländska spelare i allsvenskan.

Nu ger klubbens rekryteringschef sin syn på saken.

– Det är någonting vi måste balansera, säger han till Expressen.

Foto: Bildbyrån

FotbollDirekt har tidigare kunnat visa att AIK har störst antal utländska spelare av samtliga lag i allsvenskan. Nästan hälften av ”Gnagets” trupp kommer från ett annat land än Sverige.

Om den siffran står sig kommer det bli vanskligt för AIK att ta ut sitt bästa lag när allsvenskan drar igång. SVFF:s regelverk tillåter endast nio utländska spelare i en matchtupp.

Nu ger AIK:s nya rekryteringschef Miika Takkula sin syn på dilemmat.

– Det är också någonting vi måste balansera. Jag tror det är väldigt viktigt att ha den här regeln, och det är inte vettigt att ha spelare som inte får plats på listan, säger han till Expressen.

”Gnaget” har i dagsläget 16 utländska spelare under kontrakt, som inte är på lån. Miika Takkula har i fler intervjuer poängterat vikten i att AIK använder sina egenfostrade talanger.

– På lång sikt måste vi vara bättre på det. Ha tillräckligt många inhemska spelare och utöver det ett gäng spelare som adderar värde till truppen. Som vi kan se finns det mycket att göra. Jag kommer inte bli uttråkad, haha, säger Takkula.

AIK spelar sin nästa träningsmatch på söndag mot Toronto FC. Avspark sker vid 16:00.