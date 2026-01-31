AIK toppar utlänningsligan – se hela listan

Nästan hälften av spelarna AIK:s trupp är utländska.

Det kan innebära problem för José Riveiros lag den kommande säsongen.

Så ser det ut för resten av de allsvenska lagen.

Foto: Bildbyrån

Reporter: Jakob Bergelv

Enligt SVFF:s tävlingsbestämmelser behöver minst hälften av spelarna i en matchtrupp vara hemmafostrade. Spelarna som inte uppfyller det kravet får enligt samma regler inte vara fler än nio stycken.

Det kan ställa till det för den nya AIK-tränaren José Riveiro under den kommande säsongen. ”Gnaget” har i skrivande stund 15 kontrakterade spelare (inte inräknat utlåningar) som enligt SVFF:s regelverk inte räknas som hemmafostrade. Dessa är Eskil Edh, Mads Thychosen, Ibrahim Cissé, Filip Benković, Martin Ellingsen, Johan Hove, Bersant Celina, Dino Beširović, Stanley Wilson, Áron Csongvai, Zadok Yohanna, Axel Kouame, Erik Flataker, Emmanuel Gono och Henry Meja.