GÖTEBORG. Anders Torstensson tog till ett guldknep.

Han ringde den tidigare förbundskaptenen Janne Andersson.

– Tack, Janne, säger Mjällby-coachen.

Foto: Bildbyrån

Det har varit på gång ett bra tag, men efter bortasegern mot IFK Göteborg i dag, måndag, stod det till sist klart; Mjällby AIF är svenska mästare i fotboll 2025.

Succélaget har tagit allsvenskan med storm och guldet har varit inom räckhåll egentligen sedan i somras. Då berättar guldtränaren Anders Torstensson att han tog till ett hemligt knep i jakten på den allsvenska titeln; han ringde den tidigare förbundskaptenen Janne Andersson.

– Jag är så fast vid att vi inte ska göra något annorlunda. Vi fick hundra råd för hur vi skulle göra och inte göra. Stänga ute press, stängda träningar och allt det, säger han och berättar att han frågade Andersson vad han tyckte om råden.

– ”Du är helt rätt på det”, sa han. Tack, Janne, fortsätter Torstensson.

– Varken jag eller föreningen har varit i den här sitsen innan. Jag kanske har varit dålig i mitt liv på att lyssna på andra, erfarna människor. Jag ville göra det den här gången. I min telefonbok var han den bästa, säger Anders Torstensson.

Janne Andersson har vunnit guld med IFK Norrköping 2015 och tagit det svenska herrlandslaget till en VM-kvartsfinal 2018.