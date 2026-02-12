TV: Åslund paff – ”Vet inte var det kommer ifrån”

STOCKHOLM. Max Larsson sa i en tv-intervju med FotbollDirekt att parhästen Patric Åslund kallas för ”Potatispåsen”.

Det är något som gått Djurgårdens offensiva mittfältare obemärkt förbi.

– Det känns typ som han kom på det nu, jag vet inte vart det kommer ifrån, säger han som svar till FD.

Foto: Bildbyrån/FotbollDirekt

”Patric kallas ju för ’Potatispåsen’ för att han kan spela överallt. Det är bra att ha honom i laget, man kan sätta honom varsomhelst för han kommer ändå att prestera”.

Max Larsson kom med ett minst sagt oväntat smeknamn på sin bästa vän från Västerås-tiden och numera lagkamrat i Djurgården: Patric Åslund.

Ämnet kom på tal när FD frågade Djurgårdens nya vänsterback om Åslund, som fortsatt jagar det stora genombrottet i blårandigt, gör sig bäst i Tokmac Nguen-rollen som fri offensiv själ – detta eftersom Nguen nu lämnat för den saudiska ligan.

Larsson menar att det var Kalle Karlsson som kom på smeknamnet ”Potatispåsen”, men fram till att FD publicerade intervjun med Larsson gav sökningen ”Patric Åslund Potatispåsen” noll träffar på Google.

Därför är Åslunds förvåning kanske befogad när smeknamnet nämns för huvudpersonen själv.