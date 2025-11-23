TV: Guldtränaren sågade FD – ”Står bakom det”

SOLNA. Noel Törnqvist fick inte plats i årets FD-elva.

Då var Mjällby AIF:s guldtränare Anders Torstensson tydlig med sin åsikt i kommentarsfältet.

– Inget ont om Elis men jag står bakom det, säger han till FotbollDirekt.

Mjällby AIF:s sensationella guldtränare Anders Torstensson har verkat i föreningen i totalt tio år.

Under onsdagens gala för Allsvenskans Stora Pris utsågs den 59-årige tränaren, som nästa säsong kommer att agera teknisk chef i Mjällby, till årets bästa tränare. När Torstensson hade tagit sig upp på scenen för att motta sitt pris kunde han inte hålla tillbaka tårarna.

– Det är… Alla har ju sagt det men jag vågade inte hoppas på någonting. När jag väl såg bilderna så brast det. Det är så jävla mäktigt att ha skrivit in sig i den här historien med alla de sjukt kompetenta medtävlarna man har. Det är overkligt. Jag är glad över att känslorna kommer fram, annars hade det varit lustigt, säger han till FotbollDirekt.

Det var inte heller bara Anders Torstensson i Mjällby som tog hem ett pris på galakvällen i Solna. Det gjorde även årets back Elliot Stroud och årets målvakt Noel Törnqvist. I tillägg till det fick även Herman Johansson göra debut för det svenska landslaget mot Slovenien under tisdagen.

– Det är det som är så svårt att förklara och som är så svårt att ta in. Jag var själv på plats och fick se Herman jogga in där och det var… Helt overkligt. Sedan börjar galan här med både Elliot och Noel och sedan fick jag ta emot det här priset. Det är nästintill full pott på allting.

Kritiken mot FotbollDirekt: “Säsongen Noel har haft är overklig”

När FotbollDirekt publicerade ett Instagram-inlägg med årets elva bästa spelare – utifrån hur många gånger spelarna har blivit uttagna under året – syntes Anders Torstensson i kommentarerna. Där skrev han gott och kort: “overkligt”. Nu utvecklar guldtränaren vad han menar.

– Nej, jag tycker att Noel i särklass har varit den bästa målvakten. Elis är fantastisk men jag tror att Noel har överträffat vårt “xG against” med 15 mål eller något sådant. Inget ont om Elis men jag står bakom det.

Guldtränaren ryter ifrån på Instagram alltså?

– Haha, knappast så. Men den säsongen som Noel har haft är overklig, säger han och fnissar till.

Förutom Herman Johansson var även Noel Törnqvist delaktig i det svenska herrlandslag som förlorade mot Schweiz och spelade lika mot Slovenien. Däremot blev det ingen speltid för burväktaren som även satt på läktaren borta mot Schweiz.

– Jag tycker att han borde få fler chanser. Han har haft en helt fantastisk utveckling och det har han bevisat match efter match. Man kan titta på statistik och han hade varit värd en chans, i alla fall några minuter, i landslaget, avslutar Torstensson.