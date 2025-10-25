TV: ”Utan honom hade jag varit i en svår situation”

ÅRSTA. Han har fått sitt stora genombrott i allsvenskan och Hammarby under året.

Det hade dock inte gått om det inte vore för Bajens övergångstränare, Martin Sundgren.

– Jag är väldigt tacksam att han har hjälpt mig med allting, säger Montader Madjed till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Ett par dagar efter Hammarbys derbyseger mot AIK på 3Arena möter FotbollDirekt upp Montader Madjed, 20, på Årsta IP. Vi är inte ensamma om att vilja byta några ord med spelaren som stod för både mål och assist i den match som säkrade en Europaplats för ”Bajen”. Oaktat det berättar Madjed att han mår väldigt bra när han tänker tillbaka på söndagens seger mot rivalen.

– Det är jävligt skönt. Det var trist i det förra derbyt då vi inte fick med oss tre poäng och det var lite som en revansch att vinna det sista derbyt för säsongen nu. Det var jävligt skönt att vinna på det sättet och jag tycker vi var det bättre laget – även om de var nära att kvittera, säger Montader Madjed till FotbollDirekt.

Ni är bäst i stan. Vad innebär det för dig?

– Det är jävligt skönt. Jag tror att det är jävligt skönt för våra supportrar också och det glädjer dem mycket. Jag ser att det är mycket som läggs upp om att vi är bäst i stan och det är väldigt skönt.

Efter ett par år där Montader Madjed har vacklat med formen och att finna sin plats i Hammarbys startelva har 20-åringen nu fått sitt stora genombrott. Totalt sett har yttern gjort tio poäng i allsvenskan och medger själv att han äntligen har hittat rätt.

– Jag håller med dig. Det är mitt bästa år, absolut. Det var lite jobbigt från början och jag tänkte att det kanske skulle bli samma som det har varit förut. Jag fick inte spela så mycket i början, sedan fick jag några starter och gjorde lite poäng – därefter flöt det bara på. Man behöver lite tur också. I min första start gjorde jag kanske inte en så bra match men sedan studsar bollen lite här och där och jag får till en volley i mål. Efter det flyger man bara från det.

Fina uppskattningen: ”Han har alltid varit där för mig”

Mitt i formtoppen och euforin vill Madjed poängtera att han inte hade varit på den plats han är om det inte vore för Hammarbys övergångstränare, Martin Sundgren.

Hammarbys övergångstränare, Martin Sundgren. Foto: Bildbyrån.

– Jag har haft jävligt bra folk runt mig här på Årsta som har hjälpt mig när det har gått dåligt. En av dem är Martin Sundgren som har hjälpt mig oerhört mycket. Utan honom hade jag varit i en svår situation just nu.

Vad är det han har gjort som har fått dig att flyga som du gör just nu?

– Han vet att jag alltid har haft kvalitet och det har han berättat för mig. Men det är lite jobbigt när man inte får spela. Man går ner i lite nivå och mår lite dåligt. Han har alltid varit där för mig, försökt hjälpa mig att komma upp i nivå igen och att komma till träningen och försöka bevisa att man ska spela. Han har också tagit sig tid utanför planen på sin fritid och träffat mig där han har snackat med mig och hjälpt mig. Jag är väldigt tacksam att han har hjälpt mig med allting, berättar Madjed.

Trots succén – Madjed önskar fler matcher från start

För att få flyt i sitt spel är kontinuitet en faktor som många fotbollsspelare pekar på – så även Montader Madjed.

– Det är jävligt viktigt faktiskt. Jag känner att jag blir bättre varje gång jag får starta en match. Får man starta flera matcher känns det som att man kommer in i det. Sedan känns det som att jag har varit lite mer av en roterande spelare. Jag har fått starta lite och sedan börjat vid sidan av. Det blir lite jobbigt om jag ska vara ärlig, men man försöker att göra så gott man kan även om man är utanför elvan. Jag försöker göra så bra jag kan för att få spela varje match, men så blir det inte ibland.

Med tre omgångar kvar har Hammarby säkrat en topp tre-placering i allsvenskan och därmed kvalificerat sig för Europa-kval nästa sommar. Det menar Bajen-yttern från Malmö är ett kvitto på en väl genomförd säsong.

– Jävligt bra skulle jag säga. Jag tycker att vi har en bra säsong och vi hade kunnat slagits om guldet såklart. Men jag tycker att Mjällby gör det jävligt bra i år. Jag tror inte att någon tycker att de inte förtjänar det. Så det är bara att gratulera dem till en bra säsong. Jag skulle säga att vi är det bästa laget efter dem och jag tycker att vi har gjort en bra säsong. Vi har fina matcher det här året och det är skönt att vi är bäst i derbystatistiken, avslutar Bajen-yttern.