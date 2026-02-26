Uppgifter: Carneil aktuell för Halmstad

Hussein Carneil tränar med Halmstads BK.

En övergång kan bli aktuell inom kort.

– Det är en spelare som vi vill se i vår miljö, säger HBK:s klubbchef Jesper Westerberg till Hallandsposten.

Foto: Bildbyrån



Efter att ha brutit med IFK Göteborg i somras gick Hussein Carneil vidare till spanska Atlético Sanluqueño CF. Där blev det begränsat med speltid och nu är 22-åringen åter klubblös.

Den senaste tiden har mittfältaren tränat med Örgryte, men någon övergång dit ser inte ut att bli av.



FotbollDirekt kunde i förra veckan avslöja att två allsvenska klubbar visat konkret intresse för honom.



Nu uppger Hallandsposten att Carneil nu finns på plats hos Halmstads BK.

Klubbchefen Jesper Westerberg bekräftar att dialog pågår och att spelaren passar in i den profil HBK söker.



– Han är här och tränar så vi är väl inte milsvid ifrån varandra. Det är en spelare som vi vill se i vår miljö, säger HBK:s klubbchef Jesper Westerberg till Hallandsposten.

– Han passar bra in i den profilen vi söker. Sen ligger han givetvis efter i träning eftersom han inte haft en klubb. Vi får utvärdera veckan så ser vi sen.

Något avtal är ännu inte klart, men parterna för samtal.