Väntan snart över för Besara: ”Lite större än så”

Nahir Besara kan vara bättre än någonsin – men snart löper kontraktet med Hammarby ut.

Han själv väntar på nytt avtal från sportchef Mikael Hjelmberg.

– Det handlar inte bara om att prata om ett kontrakt utan det är lite större än så, kontrar Hjelmberg.

Hammarby krossade BK Häcken under söndagen.

Segersiffrorna skrevs till 4-0 där Nahir Besara placerade in tvåan, vilket innebar hans 15:e mål för säsongen – något mittfältaren toppar allsvenska skytteligan med.

Ner till tvåan i skytteligatoppen är det två mål, det till Gais anfallare Ibrahim Diabate.

– Vi får se, vinner jag skytteligan så gör jag det. Vinner jag inte så bryr jag mig inte om jag ska vara ärlig, säger Besara.

Men hade det inte varit en fjäder i hatten att på ålderns höst som mittfältare gå och vinna skytteligan?

– Så klart att det hade varit kul om jag lyckas göra det, men jag tänker inte när jag går in i matcherna att jag ska göra mål. Det är mer en bonus.

”Helt och hållet upp till Hammarby”

Något som är desto större prio för Södertäljesonen är att förlänga med sitt älskade Hammarby, klubben som han kom till för första gången redan 2013 från Assyriska.

Tidigare i år sa Besara till FotbollDirekt att det är Hammarby eller ingenting alls när frågan om framtiden kom. Därmed uteslöt han direkt pengamässiga fördelaktiga alternativ från Mellanöstern som länge funnits på bordet.

”Hammarby eller lägga av, det är så jag känner. Det är här jag vill vara”, sa Besara till FD i början av maj.

Nu är det bara sex matcher kvar på säsongen men något kontraktsförslag har ännu inte kommit från sportchef Mikael Hjelmberg.

– När jag väl har förtjänat ett kontrakt så kommer jag säkert få det. Det ligger inte på mitt bord. Det är inte jag som bestämmer utan det är helt och hållet på Hammarbys bord, om de ska ge mig ett kontrakt eller inte.

Nyligen hade Besara och Hjelmberg ett möte om framtiden och det råder ingen tvekan om att sportchefen kommer ge Besara ett nytt kontrakt.

– Det ska vi göra, säger Hjelmberg och berättar vidare:

– Vi hade ett snack i förra veckan. Jag har varit ute och rest hela veckan. Vi ska väl följa upp det samtalet. Det handlar inte bara om att prata om ett kontrakt utan det är lite större än så. Vad ska han göra den dagen han slutar? Lite sådana saker.