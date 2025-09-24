”Vi har ett livstidskontrakt för Besara – vet inte vad Hammarby har…”

Nahir Besara prisades som månades spelare i allsvenskan, ett pris han tog emot inför matchen mot Häcken i söndags.

Hammarbystjärnan valde att skänka prispengarna till Hero of the talk, en ideell organisation som jobbar för att motverka mobbning och utanförskap.

– Han gör mig så stolt, säger grundaren och barndomsvännen Nahir Oyal till FotbollDirekt och skickar sedan en passning till Hammarby kring klubbens långsamma process kring nytt kontrakt till Besara:

– Vi har ett livstidskontrakt för honom här i Hero, sedan vet jag inte vad Hammarby har.

Foto: Bildbyrån/Privat

De spelade ihop redan som knattar.

I dag är Södertäljesönerna Nahir Besara och Nahir Oyal fanbärare på olika håll, Besara för Hammarby och Oyal för Hero of the talk – den ideella organisationen som startades 2018 för att motverka mobbning och utanförskap.

Besara har sedan starten varit en ambassadör för ”Hero” som Oyal kallar organisationen för. När Besara nu prisades som månades spelare i allsvenskan i söndags valde han att skänka prispengarna på 10 000 kronor till just Hero of the talk.

– Jättekul. För oss är inte pengarna det som betyder mest, utan det är glädjen och stoltheten att bästa spelaren i allsvenskan som följt vårt arbete sedan 2018 faktiskt står bakom oss och ser vilken skillnad vi gör. För oss betyder det det mesta, säger Oyal och fortsätter:

– Sedan för mig som känner Nahir personligen sedan vi var små… jag är så stolt att se honom lyckas med fotbollen men det som gör mig absolut mest stolt är hur ödmjuk han är, att han har ett rent hjärta. Det är väl det som alla strävar efter i livet, eller det är i alla fall det som jag strävar efter. Han gör det också och den framgångsrika karriär som han haft gör mig också stolt.

Besara har alltså varit er ambassadör sedan starten och är så fortfarande?

– Ja, han har alltid varit vår ambassadör. Det är inget skrivet eller officiellt, men han har stöttat oss sedan 2018. Har vi behövt något har han kommit förbi, han har hälsat på när vi haft våra camper, han följer oss på Instagram. Nu när han skänkte pengarna gjorde han det utan att vi visste om det. Han skrev till mig efteråt, säger Oyal och skrattar.

”Han var populär i skolan – men också snäll”

Oyal nådde själv allsvenskan med både Syrianska och Djurgården. För FD berättar han om långa relationen med sin namne Besara.

– Vi träffades i bollhallen i Södertälje när vi började sparka boll, vi var nog sex, sju år gamla. Jag är ju sen 90:a och han tidig 91:a och han spelade med vårt lag, han spelade med oss 90:or i Assyriska. Så vi spelade länge med varandra och alltid haft kontakt. Vi känner igen oss i varandra, i våra historier. Vi har ju samma namn och han var också populär i skolan men samtidigt också snäll, han var tidig med att i skolan utbilda kring att motverka mobbning och kränkningar, han var en ung förebild. Där var vi lika.

Foto: Privat

Vad kommer ni göra med pengarna på 10 000 kronor?

– Vi har aldrig tagit betalt för att komma till någon skola, men vi har många skolor på väntelistan, runt 50 skolor är på tur medan vi redan har 150 skolor som använder sig av vårt värdegrundsprogram som både är fysiska och digitala. Det kanske blir att Nahir får välja två nya skolor, eller att vi tar två skolor som redan finns på väntelistan, säger Oyal som själv rankar Besara högt som fotbollsspelare och ger Hammarby en passning gällande den utdragna processen kring nytt avtal med Besara vars nuvarande löper ut efter säsongen.

– Jag har alltid tyckt att han varit allsvenskans bästa spelare och vi har ett livstidskontrakt för honom här i Hero, sedan vet jag inte vad Hammarby har, säger Oyal med ett leende.