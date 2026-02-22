Zeneli gjorde två mål – mitt under fasta: ”Kändes bra”

Arber Zeneli stod för en mycket imponerande insats mot Helsingborgs IF.

Detta trots att han är mitt inne i muslimernas fastemånad, ramadan.

– Jag går upp strax före fem på morgonen innan solen går upp och äter ordentligt, säger han till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

I dag, söndag, ställdes Elfsborg mot Helsingborgs IF i gruppspelet av Svenska Cupen, med Björn Hamberg som tränare för första gången.

På Borås arena skulle det dröja sju minuter innan Jakob Voelkerling Persson kom helt fel in i en duell med Frederik Ihler och drog på sig ett direkt rött kort.

Därefter vaknade Arber Zeneli till och stod för två mål och en assist i Borås-lagets 4-0-seger i premiären. Den imponerande insatsen stod 30-åringen för mitt under muslimernas fastemånad ramadan, vilket innebär att han inte hade ätit något sedan solen gick upp.

– Jag är troende och tror på gud. Kroppen är byggd så att vi ska kunna klara oss i tuffa lägen. Jag har precis brutit fastan med dadlar och vatten. Nu ska jag hem och äta god mat, säger han till Sportbladet efter matchen.

– Jag går upp strax före fem på morgonen innan solen går upp och äter ordentligt. Efter det varken äter eller dricker jag innan solen går ned. Det kändes bra i dag, fortsätter Zeneli.

Framgent hoppas Zeneli att han håller i den form han visar upp, för att ha en chans att komma med i Kosovos trupp till VM-playoffet i mars.

– Absolut, jag kommer göra så gott jag kan så får vi se om Kosovo har koll på mig eller inte. Fortsätter jag så här så har jag stora chanser, avslutar Arber Zeneli.







