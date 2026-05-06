Bayern München stora favoriter att ta sig till final

Bayern München och Paris Saint-Germain möts i returen av Champions Leauge-semifinalen.

Regerande mästarna PSG har en fördel inför kvällens match men Bayern München är favoriter att ta sig till final.

Bayern München tog till vidare till semifinal i Champions Leauge efter att ha vunnit mot Real Madrid efter att ha vänt underläge till vinst i returmötet. Det tyska laget ställs mot de regerande mästarna Paris Saint-Germain som slog ut Liverpool sin kvartsfinal.

Under onsdagskvällen kommer returmötet mellan Bayern München och Paris Saint-Germain att spelas. Efter den första matchen har gästerna PSG en fördel efter 5-4 segern förra veckan. Avspark för avgörandet är 21:00 på Allianz Arena i München.

Arena: Allianz Arena, München

Datum: 6 maj 2026

Avsparkstid: 21.00

Streamingplattform: Viaplay

Bayern München storfavoriter att ta sig till final

Enligt superdatorn BETSiE, som har simulerat mötet 20 000 gånger, är Bayern München favoriter trots underläget. De ges hela 49,7 procent stor chans att vinna och därmed ta sig till final. Gästerna PSG spås ha 31,1 procent stor chans att ta sig till final där de kan försvara sin titel. Ett oavgjort resultat är det 19.2 procents chans för.

Vinnaren av semifinalen möter Arsenal i final den 30 maj på Puskás Aréna i Budapest.

✔️ BETSiE använder omfattande matchdata, lagens ekonomi och spelarvärde för att förutsäga kommande matchresultat. Den simulerar Champions League-säsongen tusentals gånger för att beräkna varje lags chanser.