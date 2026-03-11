Beskedet: Real Madrid-stjärnan missar CL-åttondelen

Han har dragits med skadeproblem under en längre tid.

Nu står det klart att Kylian Mbappé missar matchen mot Manchester City i kväll.

Detta då han är utanför matchtruppen.

Foto: Bildbyrån

Kylian Mbappé har tampats med en knäskada och har gjort vad han kan för att vara redo inför Real Madrids åttondelsfinal i Champions League mot Manchester City under tisdagen.

Nu står det dock klart att det inte blir något spel för fransmannen på Bernabeu i dag, onsdag. Under förmiddagen släppte ”Los Blancos” sin trupp inför kvällens match. Då saknades Mbappé.

Lyssnar man till spanska Marca är det större chans att anfallaren kommer till spel i helgens ligamatch mot Elche. Förutom Mbappé har även Real Madrid en frånvarolista med spelare som Rodrygo och Jude Bellingham.

Kvällens match mellan Real Madrid och Manchester City har avspark klockan 21.00.