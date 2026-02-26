Bodø/Glimts sensationella statistik i Champions League

Norska Bodø/Glimt fortsätter att skrälla i Champions League.

Däremot är det långt ifrån tur att man har nått åttondelsfinal.

Enligt siffror från Opta har det nordnorska laget dominerat hälften av sina matcher.

Foto: Bildbyrån

Så sent som i tisdags fullbordade Bodø/Glimt en sensationell skräll mot Inter då man vann med hela 5-2 över två möten.

Innan sextondelsfinalen i Champions League mot Milano-laget hade man besegrat både Manchester City hemma på Aspmyra och Atletico Madrid borta på Wanda Metropolitano. Värt att tillägga i den saga som det norska laget håller på att skriva är att man gör detta mitt under sin försäsong, norr om polcirkeln.

Nu väntar antingen Sporting Lissabon eller Pep Guardiolas Manchester City i åttondelsfinalen, som lottas under morgondagen.

Utan att förringa Kjetil Knutsens prestation med Bodø/Glimt har jag ställt mig frågan kring hur välförtjänt de är av sin plats bland de 16 bästa klubbarna i Europa? För att svara på frågan har FotbollDirekt tagit hjälp av statistikdatabasen Opta.

Så ser Bodøs statistik ut i alla Champions League-matcher