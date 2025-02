Gasperinis brutala sågning: ”En av de värsta straffskyttar jag har sett”

Ademola Lookman missade straff när Atalanta förlorade mot Club Brügge i Champions League.

Efter matchen gick tränare Gian Piero Gasperini hårt åt sin egen spelares förmåga att skjuta straffar.

– Ademola Lookman är en av de värsta straffskyttar jag har sett, säger tränaren på presskonferensen efter matchen.

Under tisdagskvällen förlorade Atalanta mot Club Brügge i Champions League och åkte således ur turneringen.



På bänken i bortalaget fanns Gustaf Nilsson som byttes in sent. I hemmalaget missade Isak Hien matchen på grund av en skada.



Istället för svenskarna hamnade anfallaren Ademola Lookman i rampljuset efter matchen. Inte så mycket för hans reduceringsmål i matchminut 46, utan för hans straffmiss en kvart senare.



Den tidigare Liverpool-keepern Simon Mignolet hade inga problem att rädda straffen och Atalantas tränare Gian Piero Gasperini gick hårt åt sin egen spelare efter matchen.



– Ademola Lookman är en av de värsta straffskyttar jag har sett. Han ville ta straffen efter att han gjort mål, så han tog bollen trots att Retegui och De Keteleare kunde ta den. Jag gillar inte vad han gjorde, säger Gasperini på presskonferensen efter matchen.



Totalt sett vann Club Brügge dubbelmötet med 5-2 och avancerade således till åttondelsfinal i Champions League.